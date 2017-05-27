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Порошенко закликає G7 дати відповідь на агресивну політику Росії

За словами Порошенка, "Росія не зупинить свою кампанію агресії, доки не зупинимо її ми"
Президент Петро Порошенко у своїй колонці видання Politico, звертаючись до лідерів "Великої Сімки", закликав дати чітку відповіді Росії за агресивну політику щодо України.
Порошенко закликає G7 дати відповідь на агресивну політику Росії Фото: EPA/UPG

"Лідери "Великої Сімки" збираються за одним столом, де говоритимуть про складні виклики світовому порядку. Історія вчить нас, що умиротворення веде до ще більшої агресії і що лише з позицій сили можна відстояти сталий мир і відновити безпеку і стабільність", - зазначив Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

"Велика Сімка" - клуб поважних держав та світових лідерів, з якого Росію видворено з ганьбою - має слушну нагоду для чіткої відповіді агресору. Кремлю не змити кров зі своїх рук та не уникнути відповідальності за крадіжку Криму та експорт війни на Донбас", - додав Президент. 

За словами Порошенка, "Росія не зупинить свою кампанію агресії, доки не зупинимо її ми".

"Захід має продемонструвати відданість спільним діям та повстати спільним фронтом на захист цінностей і поваги до міжнародного права. ... За умов, коли список жертв агресії далі зростає, відкладати чи вдаватися до заспокійливих напівзаходів не просто недоречно, а загрозливо", - підкреслив він.

Президент наголосив, що відновлення нормальних відносин з Москвою пролягає через Київ.

"Росія повинна виконати Мінські домовленості, передусім в частині безпеки. Вона повинна повернути Крим Україні, відновити територіальну цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах. Все інше - від лукавого", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель провела на полях саміту Великої Сімки (G7) в Італії двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили також питання України.

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