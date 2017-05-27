Порошенко закликає G7 дати відповідь на агресивну політику Росії

За словами Порошенка, "Росія не зупинить свою кампанію агресії, доки не зупинимо її ми"

Президент Петро Порошенко у своїй колонці видання Politico, звертаючись до лідерів "Великої Сімки", закликав дати чітку відповіді Росії за агресивну політику щодо України.

"Лідери "Великої Сімки" збираються за одним столом, де говоритимуть про складні виклики світовому порядку. Історія вчить нас, що умиротворення веде до ще більшої агресії і що лише з позицій сили можна відстояти сталий мир і відновити безпеку і стабільність", - зазначив Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

"Велика Сімка" - клуб поважних держав та світових лідерів, з якого Росію видворено з ганьбою - має слушну нагоду для чіткої відповіді агресору. Кремлю не змити кров зі своїх рук та не уникнути відповідальності за крадіжку Криму та експорт війни на Донбас", - додав Президент.

За словами Порошенка, "Росія не зупинить свою кампанію агресії, доки не зупинимо її ми".

"Захід має продемонструвати відданість спільним діям та повстати спільним фронтом на захист цінностей і поваги до міжнародного права. ... За умов, коли список жертв агресії далі зростає, відкладати чи вдаватися до заспокійливих напівзаходів не просто недоречно, а загрозливо", - підкреслив він.

Президент наголосив, що відновлення нормальних відносин з Москвою пролягає через Київ.

"Росія повинна виконати Мінські домовленості, передусім в частині безпеки. Вона повинна повернути Крим Україні, відновити територіальну цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах. Все інше - від лукавого", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель провела на полях саміту Великої Сімки (G7) в Італії двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили також питання України.