Між Німеччиною та США розвивається хороша співпраця в питанні України, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела на полях саміту Великої Сімки (G7) в Італії двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили також питання України.

Про це глава німецького уряду розповіла журналістам після завершення першого дня саміту, повідомляє "Укрінформ".

"Ми ще раз обговорили тему України, Мінського процесу, а також те, як ми тут можемо спільно добре працювати. Я гадаю, тут у нас розвивається хороша співпраця", - сказала Меркель.

Крім цього, сторони обговорили порядок Великої Двадцятки, в якій Німеччина цього року головує, кліматичну угоду і торгівлю. Меркель зауважила, що хоча її країна і має великий торговий профіцит з США, вона і інвестує туди великі гроші, тому не слід зациклюватися лише на якихось одних цифрах.

Характеризуючи перший день саміту Великої Сімки, Меркель назвала його атмосферу "дуже конструктивною і дуже чесною". Вона наголосила на важливості прийняття заяви про заходи боротьби з тероризмом, а також те, що у питанні конфліктів в Сирії та Лівії думки учасників "багато в чому збігалися".

Однак при обговоренні тем торгівлі і клімату були протиріччя. За словами канцлера, шість лідерів дали чітко зрозуміти американській стороні, привівши "масу аргументів", що вони сподіваються, що США врешті все ж залишаться учасниками Паризької кліматичної угоди. Американська сторона, сказала Меркель, дали чітко зрозуміти, що ще не прийняла рішення, що далі працюватиме над цим.

Продовжаться переговори і щодо торговельних відносин, поки єдності з цим немає. Робочі групи працюватимуть всю ніч, намагаючись виробити якусь взаємоприйнятну позицію; якою вона буде, Меркель прогнозувати не береться.

Що стосується біженців, то окремої заяви, як планувалося, не буде, але проблема буде згадана в заключному документі.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко обговорив з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сценарій чинення тиску на Російську Федерацію з метою виконання нею Мінських угод.