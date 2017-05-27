Між Німеччиною та США розвивається хороша співпраця в питанні України, - Меркель
Про це глава німецького уряду розповіла журналістам після завершення першого дня саміту, повідомляє "Укрінформ".
"Ми ще раз обговорили тему України, Мінського процесу, а також те, як ми тут можемо спільно добре працювати. Я гадаю, тут у нас розвивається хороша співпраця", - сказала Меркель.
Крім цього, сторони обговорили порядок Великої Двадцятки, в якій Німеччина цього року головує, кліматичну угоду і торгівлю. Меркель зауважила, що хоча її країна і має великий торговий профіцит з США, вона і інвестує туди великі гроші, тому не слід зациклюватися лише на якихось одних цифрах.
Характеризуючи перший день саміту Великої Сімки, Меркель назвала його атмосферу "дуже конструктивною і дуже чесною". Вона наголосила на важливості прийняття заяви про заходи боротьби з тероризмом, а також те, що у питанні конфліктів в Сирії та Лівії думки учасників "багато в чому збігалися".
Однак при обговоренні тем торгівлі і клімату були протиріччя. За словами канцлера, шість лідерів дали чітко зрозуміти американській стороні, привівши "масу аргументів", що вони сподіваються, що США врешті все ж залишаться учасниками Паризької кліматичної угоди. Американська сторона, сказала Меркель, дали чітко зрозуміти, що ще не прийняла рішення, що далі працюватиме над цим.
Продовжаться переговори і щодо торговельних відносин, поки єдності з цим немає. Робочі групи працюватимуть всю ніч, намагаючись виробити якусь взаємоприйнятну позицію; якою вона буде, Меркель прогнозувати не береться.
Що стосується біженців, то окремої заяви, як планувалося, не буде, але проблема буде згадана в заключному документі.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко обговорив з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сценарій чинення тиску на Російську Федерацію з метою виконання нею Мінських угод.
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