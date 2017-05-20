Порошенко з Меркель обговорили, як змусити Росію виконувати Мінські угоди

Також сторони обговорили питання двостороннього співробітництва з Німеччиною, зокрема щодо допомоги Донецькій і Луганській областям

Президент Петро Порошенко обговорив з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сценарій чинення тиску на Російську Федерацію з метою виконання нею Мінських угод.

Про це він повідомив у суботу ввечері в Берліні за підсумками офіційного візиту до Німеччини, пише "Інтерфакс-Україна".

"Значна частина часу була присвячена координуванню дій щодо імплементації Мінських угод. Констатовано, що РФ не виконує Мінські угоди і нам потрібно розробити сценарій, який би мотивував Росію сісти за стіл переговорів і виконати те, що вона обіцяла, в першу чергу щодо компоненту безпеки", – сказав Порошенко.

За словами президента, потрібно зробити все, щоб відновити мир на українській землі, щоб закінчилася окупація, і в цьому в України є повна підтримка з боку Німеччини.



Фото: president.gov.ua

"Крім того, ми домовилися, що якщо Мінські домовленості не будуть виконуватися, то з високою ймовірністю санкції Євросоюзу будуть продовжені. Дуже важливо, що ця зустріч відбулася напередодні саміту "Великої сімки", де на Сицилії питання України буде високо стояти на порядку денному, і це питання буде також присутнє на зустрічі Великої двадцятки", – сказав Порошенко.

Також сторони обговорили питання двостороннього співробітництва з Німеччиною, зокрема щодо допомоги Донецькій і Луганській областям.

"Домовлено про фінансову підтримку реформ і констатовано значний успіх української команди в імплементації реформ", – сказав президент України.

Порошенко також повідомив, що робота в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) буде активізована найближчим часом.

"Ми впевнені в тому, що так само, як немає альтернативи Мінському процесу, так і "нормандський формат" буде активно задіяний найближчим часом", – сказав президент.



Фото: facebook.com/petroporoshenko



Фото: president.gov.ua

Порошенко зазначив, що на зустрічі з Меркель також була досягнута домовленість з приводу активної координації дій з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном.