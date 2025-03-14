Португалія відмовилася від модернізації винищувачів F-16 на F-35 через "нестабільну позицію" Трампа

Як звертають увагу західні ЗМІ, випадок став одним із перших прикладів "знищення президентом США потенційно прибуткової угоди з продажу зброї".

Міністр оборони Португалії Нуну Мело, який незабаром залишить свою посаду, розповів про відмову від планів придбання американських винищувачів F-35 для заміни F-16, що входять до військового флоту країни. Таке рішення він пояснив політикою президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

Як звертають увагу західні ЗМІ, випадок став одним із перших прикладів "знищення президентом США потенційно прибуткової угоди з продажу зброї".

У розмові з представниками португальської преси у Мело запитали, чи виконуватиме уряд рекомендацію Військово-повітряних сил країни щодо придбання винищувачів Lockheed Martin F-35.

"Ми не можемо ігнорувати геополітичне середовище в нашому виборі. Нещодавня позиція Сполучених Штатів у контексті НАТО... повинна змусити нас подумати про найкращі варіанти, тому що передбачуваність наших союзників є більшою перевагою, яку слід брати до уваги", - відповів на це глава Міноборони, який залишає посаду.

За словами глави оборонного відомства Португалії Мело, "світ змінився... і цей наш союзник... може накласти обмеження на використання, технічне обслуговування, компоненти та все, що має відношення до того, щоб літаки були в робочому стані та використовувалися в усіх типах сценаріїв".

Видання Politico пише, що у зв'язку з "драматичною перебудовою", яка відбувається під керівництвом Трампа, який 13 березня "знову заявив, що анексує Гренландію та погрожував Канаді - є побоювання, що уряд США може вирішити заблокувати доступ до оновлень програмного забезпечення та запасних частин, необхідних для повної готовності F-35".

Також Мело додав, що є декілька варіантів, які "необхідно розглянути, особливо в контексті європейського виробництва".

Раніше цього тижня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди не скасовуватимуть контракт на поставку літаків. Однак офіційний Лісабон поки не підписав угоду щодо військової авіації.