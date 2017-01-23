Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Хакери зламали аккаунт відомої газети і написали про ракетний удар Росії по США

Хакери написали від імені газети про напад РФ на США
Аккаунт газети The New York Times в Twitter, який публікує різні відео видання, був зламаний хакерами
Хакери зламали аккаунт відомої газети і написали про ракетний удар Росії по США Фото: news-front.info

О 9:40 за місцевим часом на ньому з'явилося повідомлення про ракетний удар Росії по США, повідомляє CNN.

Твіт швидко видалили, проте видання The Hill наводить скріншот опублікованого хакерами повідомлення.

Аккаунт NYT згодом опублікував повідомлення, в якому пояснюється, що твіти були опубліковані "без авторизації". Газета почала розслідування інциденту.

Зазначимо, що у травні Росія успішно випробувала протисупутникову ракету, здатну вивести з ладу навігацію, зв'язок та розвідку армії США.

Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори  американського президента.

Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2017 07:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat