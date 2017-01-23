Хакери зламали аккаунт відомої газети і написали про ракетний удар Росії по США
О 9:40 за місцевим часом на ньому з'явилося повідомлення про ракетний удар Росії по США, повідомляє CNN.
Твіт швидко видалили, проте видання The Hill наводить скріншот опублікованого хакерами повідомлення.
Аккаунт NYT згодом опублікував повідомлення, в якому пояснюється, що твіти були опубліковані "без авторизації". Газета почала розслідування інциденту.
Зазначимо, що у травні Росія успішно випробувала протисупутникову ракету, здатну вивести з ладу навігацію, зв'язок та розвідку армії США.
Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.
Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.
Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.
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