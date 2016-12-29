Обама підписав указ про санкції проти ФСБ і ГРУ
Оновлений список санкцій опублікований на сайті Мінфіну США.
Раніше телеканал CNN з посиланням на обізнаних чиновників повідомив, що адміністрація Обами має намір ввести санкції проти Росії за "втручання у вибори" вже в четвер, 29 грудня.
За словами джерел телеканалу, нові санкції передбачають розширення вже діючих обмежень та введення заходів на дипломатичному рівні, які адміністрація вважатиме пропорційною відповіддю "на російську операцію з хакерських атак".
Крім того, співрозмовники телеканалу уточнили, що влада США планують ввести деякі "секретні" заходи.
Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова пообіцяла, що Росія дасть "відповідь" у разі введення нових санкцій.
Як зазначила Захарова, "це стосується і будь-яких дій проти російських дипломатичних представництв в США, які негайно зрикошетять по американським дипломатам в Росії".
За словами прес-секретаря МЗС, адміністрація діючого президента США Барака Обами має намір під кінець свого терміну встигнути "зробити ще що-небудь погане для відносин з Росією, які вона і так обрушила".
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