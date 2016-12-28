МЗС Росії відреагував на плани США ввести нові санкції через кібератаки під час виборів
Москва пригрозила синхронними діями на адресу американських дипломатів.
Про це заявила представник російського МЗС Марія Захарова в коментарі прес-службі відомства.
У свою чергу Захарова озвучила дзеркальні звинувачення на адресу адміністрації президента Барака Обами про "фальсифікації на виборах".
"Адміністрація США не залишає надії наостанок встигнути зробити ще що-небудь погане для відносин з Росією, які вона і так обрушила. Відверто кажучи, ми вже втомилися від брехні про "російських хакерів", яка продовжує литися в США з самого верху...", - сказала Захарова.
Нагадаємо, Білий дім готує пакет санкцій проти РФ, які будуть введені у відповідь на кібератаки на сервера Демократичної партії під час виборів президента США.
Зазначимо, що розширені санкції США проти компаній із Росії й анексованого Криму 27 грудня були оприлюднені офіційно і набули чинності.
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