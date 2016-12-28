Адміністрація Обами готує відповідь на російські кібератаки, - Washington Post

Адміністрація Барака Обами близька до оголошення серії заходів для покарання Росії за її втручання у президентські вибори США, на яких виграв кандидат від республіканців Дональд Трамп.

В програмі цих заходів — нові санкції, дипломатичний осуд, а також вирогідна кібер-актака у відповідь.

Про це розповіли Washington Post представники Білого дому на умовах анонімності.

Як зазначають джерела видання, Обама присягнув дати гідну відповідь на хакерські атаки з Росії.

Адміністрація президента завершує деталі, в числі яких також секретна кібер-операція у відповідь на атаки російських хакерів проти виборчої системи США. До кінця місяця Білий дім оголосить про те, яким саме чином відреагує на втручання Росії.

Згідно з указом 2015 року, президент має право вводити санкції за комп’ютерні зломи проти об’єктів кртичної інфраструктури або для промислового шпигунства. Проте зазначається, що атаки на виборчу систему не дають такої можливості.

Таким чином, указ може бути переглянутий для включення виборчої системи до переліку об’єктів критичної інфраструктури, щоб дати президенту можливість запровадити санкції.

Представники адміністрації також хочуть зробити це рішення важким для скасування з боку новообраного президента Дональда Трампа. На їх переконання, для цього дуже важливим є заручення підтримкою з боку громадськості та Конгресу.

«Запровадження санкцій буде гідним кроком. Він може зробити сильну заяву, менш різкою за бомбардування і більш ефективною за ноту протесту з Держдепартаменту», — зазначив посадовець.

Відзначимо, американський сенатор Джон Маккейн заявив, що російські хакерські атаки, які вплинули на президентські вибори в США, загрожують "знищити демократію", підірвати світовий порядок та звинуватив американську владу в тому, що її відповідь була "повністю паралізована".

Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.