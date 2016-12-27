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Розширені санкції США проти Росії вступили в дію

США додає 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку
Розширені санкції США проти компаній із Росії й анексованого Криму 27 грудня оприлюднені офіційно і набувають чинності.
Розширені санкції США проти Росії вступили в дію Фото: ua1.com.ua

"Сполучені Штати продовжують нарощувати тиск на Росію, запроваджуючи нові санкції за порушення міжнародного права та розпалювання конфлікту на Сході України. 15 компаній російського оборонпрому та 8 – в тимчасово окупованому українському Криму – під посиленими американськими санкціями", - повідомляє посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.

У посольстві зазначили, що 27 грудня міністерство торгівлі США додає 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, перетворюючи Крим на економічно токсичний регіон та блокуючи діяльність російської оборонки. Працюємо разом з американськими партнерами для відновлення територіальної цілісності України.

Серед компаній, щодо яких будуть введені санкції, є сім дочірніх компаній російського концерну "Алмаз-Антей", вісім дочірніх компаній концерну "Радіоелектронні технології", компанії "Кримські порти" та "Кримська залізниця".

Нагадаємо, США розширили список санкцій проти Росії у зв'язку анексією Криму і агресією на території України.

Додамо, що Сполучені Штати Америки включили до списку санкційних осіб щодо Сирії російських банкірів.
 

 

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27 12 2016 19:10
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