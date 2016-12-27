Розширені санкції США проти Росії вступили в дію
"Сполучені Штати продовжують нарощувати тиск на Росію, запроваджуючи нові санкції за порушення міжнародного права та розпалювання конфлікту на Сході України. 15 компаній російського оборонпрому та 8 – в тимчасово окупованому українському Криму – під посиленими американськими санкціями", - повідомляє посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.
У посольстві зазначили, що 27 грудня міністерство торгівлі США додає 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, перетворюючи Крим на економічно токсичний регіон та блокуючи діяльність російської оборонки. Працюємо разом з американськими партнерами для відновлення територіальної цілісності України.
Серед компаній, щодо яких будуть введені санкції, є сім дочірніх компаній російського концерну "Алмаз-Антей", вісім дочірніх компаній концерну "Радіоелектронні технології", компанії "Кримські порти" та "Кримська залізниця".
Нагадаємо, США розширили список санкцій проти Росії у зв'язку анексією Криму і агресією на території України.
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