Іран запустив масове виробництво власного винищувача
"Незабаром необхідна кількість винищувачів зійде з конвеєра і буде направлена в військово-повітряні сили" - заявив міністр оборони Ірану Амір Хатамі, повідомляє Reuters з посиланням на іранське державне телебачення.
Іран планує постачати винищувачі і засоби ППО власного виробництва в Сирію. Мова, в тому числі, йде про новітній винищувач Kowsar, повідомляв портал Al-Masdar з посиланням на джерело в Дамаску, інформує LB.ua.
Kowsar - перший винищувач, повністю розроблений і вироблений в Ірані, здатний нести різноманітну зброю і призначений для коротких місій повітряної підтримки. Належить до четвертого покоління реактивних військових літаків. Обладнаний комп'ютерною системою балістичних розрахунків і багатоцільовим радаром.
Kowsar був вперше продемонстрований 21 серпня 2018 року, на церемонії був присутній президент країни.
Військово-повітряні сили Ірану досі обмежувалися кількома десятками винищувачів, в основному російськими або застарілими американськими, придбаними до іранської революції 1979 року.
Також, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф закликав Ізраїль зізнатися і відкрити міжнародним інспекторам свою "нелегальну програму ядерного озброєння" після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розповів про виявлення "секретного ядерного сховища" в Тегерані.
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