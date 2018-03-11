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Іран запустив масове виробництво власного винищувача

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран планує постачати Kowsar в Сирію
Іран запустив масове виробництво власного винищувача Kowsar.
Іран запустив масове виробництво власного винищувача Фото: AFP Photo/HO

"Незабаром необхідна кількість винищувачів зійде з конвеєра і буде направлена в військово-повітряні сили" - заявив міністр оборони Ірану Амір Хатамі, повідомляє Reuters з посиланням на іранське державне телебачення.

Іран планує постачати винищувачі і засоби ППО власного виробництва в Сирію. Мова, в тому числі, йде про новітній винищувач Kowsar, повідомляв портал Al-Masdar з посиланням на джерело в Дамаску, інформує LB.ua.

Kowsar - перший винищувач, повністю розроблений і вироблений в Ірані, здатний нести різноманітну зброю і призначений для коротких місій повітряної підтримки. Належить до четвертого покоління реактивних військових літаків. Обладнаний комп'ютерною системою балістичних розрахунків і багатоцільовим радаром.

Kowsar був вперше продемонстрований 21 серпня 2018 року, на церемонії був присутній президент країни.

Військово-повітряні сили Ірану досі обмежувалися кількома десятками винищувачів, в основному російськими або застарілими американськими, придбаними до іранської революції 1979 року.

Також, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф закликав Ізраїль зізнатися і відкрити міжнародним інспекторам свою "нелегальну програму ядерного озброєння" після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розповів про виявлення "секретного ядерного сховища" в Тегерані.

 
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03 11 2018 14:31
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