Кабмін заборонив оформляти паспорти у формі книжки

Уряд на засіданні в середу заборонив оформляти паспорт громадянина України з використанням бланка у формі книжки.

Зміни внесено до постанови Кабміну №302 від 25 березня 2015 року. З неї виключено положення, яке передбачає, що до завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорт громадянина України може оформлятися з використанням бланка паспорта громадянина у формі книжечки, пише Lb.ua.

У пояснювальній записці до постанови зазначено, що таке рішення приймається, оскільки підрозділи Міграційної служби вже в повному обсязі забезпечені такими матеріально-технічними ресурсами.

За даними Міністерства внутрішніх справ, яке розробило проект постанови, на 13 лютого 2018 року оформлено 1 542 538 паспортів громадян України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки.