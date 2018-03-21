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Кабмін заборонив оформляти паспорти у формі книжки

Усі підрозділи ДМС уже забезпечені ресурсами для оформлення ID-картки
Уряд на засіданні в середу заборонив оформляти паспорт громадянина України з використанням бланка у формі книжки.
Кабмін заборонив оформляти паспорти у формі книжки Фото: vidomosti-ua.com

Зміни внесено до постанови Кабміну №302 від 25 березня 2015 року. З неї виключено положення, яке передбачає, що до завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорт громадянина України може оформлятися з використанням бланка паспорта громадянина у формі книжечки, пише Lb.ua.

У пояснювальній записці до постанови зазначено, що таке рішення приймається, оскільки підрозділи Міграційної служби вже в повному обсязі забезпечені такими матеріально-технічними ресурсами.

За даними Міністерства внутрішніх справ, яке розробило проект постанови, на 13 лютого 2018 року оформлено 1 542 538 паспортів громадян України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки.

Нагадаємо, що 1 жовтня, набув чинності закон України №1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України", який забезпечує перехід на біометричні паспорти.

 

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21 03 2018 14:55
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