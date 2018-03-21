Кабмін заборонив оформляти паспорти у формі книжки
Зміни внесено до постанови Кабміну №302 від 25 березня 2015 року. З неї виключено положення, яке передбачає, що до завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорт громадянина України може оформлятися з використанням бланка паспорта громадянина у формі книжечки, пише Lb.ua.
У пояснювальній записці до постанови зазначено, що таке рішення приймається, оскільки підрозділи Міграційної служби вже в повному обсязі забезпечені такими матеріально-технічними ресурсами.
За даними Міністерства внутрішніх справ, яке розробило проект постанови, на 13 лютого 2018 року оформлено 1 542 538 паспортів громадян України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки.
Нагадаємо, що 1 жовтня, набув чинності закон України №1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України", який забезпечує перехід на біометричні паспорти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- "Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життяУспішність військового, який повернувся з війни, часом перевіряється не створенням ним нового бізнесу, а вмінням заново інтегруватись у цивільне життя і успішно продовжити те, у що вкладав всього себе до війни
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?