Кількість жертв внаслідок вибуху в Кабулі сягнула 80, поранених - понад 350, - ОНОВЛЕНО

За інформацією чиновників, внаслідок потужного вибуху в столиці Афганістана Кабулі щонайменше 40 людей загинули і 320 були поранені.

Вибух прогримів у годину пік неподалік президентського палацу та іноземних посольств у Кабулі.

Фото: EPA/UPG

У місцевій поліції розповіли, що бомба була закладена біля посольства Німеччини, але поруч також знаходяться ще кілька важливих об'єктів та офісів, - повідомляє Радіо Свобода.

Фото: EPA/UPG

Цей район Кабула вважається найбезпечнішим. тут ретельно охороняються іноземні посольства та інші урядові об’єкти, як поліцією, так і силами національної безпеки.

Фото: EPA/UPG

Оновлення: Під час вибуху загинули 80 людей, 350 людей постраждали, - інформує Tolo news.

У результаті вибуху також пошкоджено будівлі посольств Китаю і Франції в Афганістані. За словами представників цих дипмісій, ніхто не постраждав.