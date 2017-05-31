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Кількість жертв внаслідок вибуху в Кабулі сягнула 80, поранених - понад 350, - ОНОВЛЕНО

Цей район Кабула вважається найбезпечнішим
За інформацією чиновників, внаслідок потужного вибуху в столиці Афганістана Кабулі щонайменше 40 людей загинули і 320 були поранені.
Кількість жертв внаслідок вибуху в Кабулі сягнула 80, поранених - понад 350, - ОНОВЛЕНО Фото: EPA/UPG

Вибух прогримів у годину пік неподалік президентського палацу та іноземних посольств у Кабулі.

Фото: EPA/UPG

У місцевій поліції розповіли, що бомба була закладена біля посольства Німеччини, але поруч також знаходяться ще кілька важливих об'єктів та офісів, - повідомляє Радіо Свобода.

Фото: EPA/UPG

Цей район Кабула вважається найбезпечнішим. тут ретельно охороняються іноземні посольства та інші урядові об’єкти, як поліцією, так і силами національної безпеки.

Фото: EPA/UPG

Оновлення: Під час вибуху загинули 80 людей, 350 людей постраждали, - інформує Tolo news.

У результаті вибуху також пошкоджено будівлі посольств Китаю і Франції в Афганістані. За словами представників цих дипмісій, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вибух був настільки потужним, що близько 30 автомобілів були знищені або пошкоджені.
 
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31 05 2017 11:38
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