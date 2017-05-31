Кількість жертв внаслідок вибуху в Кабулі сягнула 80, поранених - понад 350, - ОНОВЛЕНО
Вибух прогримів у годину пік неподалік президентського палацу та іноземних посольств у Кабулі.
Фото: EPA/UPG
У місцевій поліції розповіли, що бомба була закладена біля посольства Німеччини, але поруч також знаходяться ще кілька важливих об'єктів та офісів, - повідомляє Радіо Свобода.
Фото: EPA/UPG
Цей район Кабула вважається найбезпечнішим. тут ретельно охороняються іноземні посольства та інші урядові об’єкти, як поліцією, так і силами національної безпеки.
Фото: EPA/UPG
Оновлення: Під час вибуху загинули 80 людей, 350 людей постраждали, - інформує Tolo news.
У результаті вибуху також пошкоджено будівлі посольств Китаю і Франції в Афганістані. За словами представників цих дипмісій, ніхто не постраждав.
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