У 2025 році в Україні різко зросла кількість жертв серед цивільних – Guardian

Збільшення кількості жертв свідчить про посилення військових ударів рф.

Кількість жертв серед цивільних в Україні внаслідок російських атак зросла на 26% у 2025 році.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на глобальну групу з моніторингу конфліктів.

Зазначається, що внаслідок російських атак у 2025 році загинуло 2248 цивільних. Ще 12 493 отримали поранення. Також зросла середня кількість жертв внаслідок однієї атаки рф. Ці цифри свідчать про посилення російських атак на міста та інфраструктуру України.

Видання пише, що в середньому під час кожного удару загинуло або було поранено 4,8 цивільних осіб, що на 33% більше, ніж у 2024 році, а найгірший напад стався в Дніпрі 24 червня. російські ракети влучили в пасажирський поїзд, житлові будинки та школи, в результаті чого загинуло 21 особа і 314 було поранено, серед них 38 дітей.

Протягом 2025 року майже щоночі по всій Україні відбувалися ракетні та дронові атаки. Вони залишили мільйони людей з обмеженим доступом або без доступу до електроенергії, опалення та води. Всього 805 безпілотників і 13 ракет були націлені на Україну в ніч на 9 вересня, що стало найбільшим повітряним нальотом, зафіксованим під час війни. Журналісти стверджують, що реальна кількість жертв може бути більшою.