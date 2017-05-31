В Афганістані біля посольства Німеччини прогримів потужний вибух, - ФОТО

Понад 50 людей загинули чи були поранені внаслідок вибуху в центрі столиці Афганістану — Кабулі.

Вибух був настільки потужним, що близько 30 автомобілів були знищені або пошкоджені, - повідомив заступник прес-секретаря МВС країни Наджиб Даніш, інформує АР.

Як повідомляє Reuters, начинений вибухівкою автомобіль підірвався неподалік президентського палацу і іноземних посольств.

Фото:reuters.com

"Є вбиті і поранені в результаті вибуху біля укріпленого входу в посольство Німеччини", — сказав представник поліції міста Басер Мужахід.

Massive bomb explodes through Afghanistan’s capital, #Kabul - Busy area filled with people... pic.twitter.com/DW92uoYkKm — Andrew Roth (@AndrewRoth4) 31 травня 2017 р.

Водночас, він зазначив, що наразі не можна сказати, що метою зловмисників було саме посольство, оскільки вибухом вибито скло і підірвано двері з петель в будинках за сотні метрів від них.

Фото:reuters.com