В Афганістані біля посольства Німеччини прогримів потужний вибух, - ФОТО
Вибух був настільки потужним, що близько 30 автомобілів були знищені або пошкоджені, - повідомив заступник прес-секретаря МВС країни Наджиб Даніш, інформує АР.
#Bloody #Kabul today. @ashrafghani @afgexecutive . pic.twitter.com/IVbRFXO3FR— Royeen Rahnosh (@royeenrahnosh1) 31 травня 2017 р.
Як повідомляє Reuters, начинений вибухівкою автомобіль підірвався неподалік президентського палацу і іноземних посольств.
Фото:reuters.com
"Є вбиті і поранені в результаті вибуху біля укріпленого входу в посольство Німеччини", — сказав представник поліції міста Басер Мужахід.
Massive bomb explodes through Afghanistan’s capital, #Kabul - Busy area filled with people... pic.twitter.com/DW92uoYkKm— Andrew Roth (@AndrewRoth4) 31 травня 2017 р.
Водночас, він зазначив, що наразі не можна сказати, що метою зловмисників було саме посольство, оскільки вибухом вибито скло і підірвано двері з петель в будинках за сотні метрів від них.
Фото:reuters.com
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