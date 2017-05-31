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В Афганістані біля посольства Німеччини прогримів потужний вибух, - ФОТО

У центрі Кабула стався потужний вибух, постраждали щонайменше 50 осіб
Понад 50 людей загинули чи були поранені внаслідок вибуху в центрі столиці Афганістану — Кабулі.
В Афганістані біля посольства Німеччини прогримів потужний вибух, - ФОТО Фото: Reuters

Вибух був настільки потужним, що близько 30 автомобілів були знищені або пошкоджені, - повідомив заступник прес-секретаря МВС країни Наджиб Даніш, інформує АР.

 

Як повідомляє Reuters, начинений вибухівкою автомобіль підірвався неподалік президентського палацу і іноземних посольств.

Фото:reuters.com

"Є вбиті і поранені в результаті вибуху біля укріпленого входу в посольство Німеччини", — сказав представник поліції міста Басер Мужахід.

Водночас, він зазначив, що наразі не можна сказати, що метою зловмисників було саме посольство, оскільки вибухом вибито скло і підірвано двері з петель в будинках за сотні метрів від них.

Фото:reuters.com

Нагадаємо, що в перший день Рамадану в Афганістані терорист-смертник влаштував вибух в автомобілі біля футбольного поля.
 
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31 05 2017 08:40
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