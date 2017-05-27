В Афганістані терорист-смертник у перший день Рамадану влаштував вибух: є жертви

В Афганістані терорист-смертник в перший день Рамадану влаштував вибух в автомобілі біля футбольного поля.

У результаті вибуху загинули 14 осіб. Також внаслідок бойових дій між бойовиками і силами безпеки загинули щонайменше 36 осіб, повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією, у східній провінції Хост терорист підірвав замінований автомобіль поряд з футбольним полем, який був неподалік військової бази. У результаті вибуху загинули щонайменше 14 осіб і 8 постраждали.

"Тіл не впізнати, і важко сказати, чи вони є цивільними особами або силами безпеки", - сказав начальник відділу охорони громадського здоров'я в Хості Гуль Мохаммаддин Мангал.

Крім того, в північно-західній провінції Бадгіс бойовики атакували сили безпеки в районі Кадіса, в результаті чого загинули 6 військових сил безпеки, вісім цивільних осіб, а також ліквідовано 22 бойовика.

Нагадаємо, що бойовики напали на базу урядових військ Афганістану в провінції Кандагар. У результаті таких дій загинули близько десяти осіб.