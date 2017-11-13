Колишні глави розвідки США вважають, що Путін маніпулює Трампом
Про це пише Reuters.
"Я думаю, що Трамп з якоїсь причини або заляканий Путіним, побоюючись, що він може зробити, або що може вийти в результаті цих розслідувань ... Або це наївність, невігластво або страх, в сенсі те, що Трамп робить по відношенню до росіян", - заявив Бреннан в ефірі CNN.
Клеппер додав, що іноземні лідери, які викочують червону доріжку для Трампа, можуть ним маніпулювати.
"Я дійсно думаю, що і китайці, і росіяни думають, що можуть грати ним, - сказав Клеппер.
Таким чином колишні розвідники прокоментували заяву Трампа про те, що Путін переконував його в невтручанні РФ в американські вибори.
"Кожен раз, коли він бачить мене, він каже:"Я цього не робив". І я вірю, я дійсно вірю, що коли він говорить мені таке, то саме так і є", - сказав Трамп, зазначивши, що Путін дуже ображений звинуваченнями.
При цьому міністр фінансів США Стів Мнучін сказав на тому ж шоу, що критика того, як Трамп будує відносини з Росією і Китаєм "безглузда".
"Президентом Трампом ніхто не грає", - заявив Мнучін.
Бреннан відмовився відповісти на питання, чи має він якісь дані, котрі підтверджують припущення, що у Росії є компромат про Трампа.
Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп вважає, що підтримка гарних відносин з Росією є хорошою, а не поганою річчю.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків