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Колишні глави розвідки США вважають, що Путін маніпулює Трампом

Трамп вірить, що РФ не втручалася у вибори в США
Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан і колишній директор Національної розвідки Джеймс Клеппер заявили, що Трамп неправильно поводиться в ситуації з московськими зв'язками.
Колишні глави розвідки США вважають, що Путін маніпулює Трампом Фото: Getty Images

Про це пише Reuters.

"Я думаю, що Трамп з якоїсь причини або заляканий Путіним, побоюючись, що він може зробити, або що може вийти в результаті цих розслідувань ... Або це наївність, невігластво або страх, в сенсі те, що Трамп робить по відношенню до росіян", - заявив Бреннан в ефірі CNN.

Клеппер додав, що іноземні лідери, які викочують червону доріжку для Трампа, можуть ним маніпулювати.

"Я дійсно думаю, що і китайці, і росіяни думають, що можуть грати ним, - сказав Клеппер.

Таким чином колишні розвідники прокоментували заяву Трампа про те, що Путін переконував його в невтручанні РФ в американські вибори.

"Кожен раз, коли він бачить мене, він каже:"Я цього не робив". І я вірю, я дійсно вірю, що коли він говорить мені таке, то саме так і є", - сказав Трамп, зазначивши, що Путін дуже ображений звинуваченнями.

При цьому міністр фінансів США Стів Мнучін сказав на тому ж шоу, що критика того, як Трамп будує відносини з Росією і Китаєм "безглузда".

"Президентом Трампом ніхто не грає", - заявив Мнучін.

Бреннан відмовився відповісти на питання, чи має він якісь дані, котрі підтверджують припущення, що у Росії є компромат про Трампа.

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп вважає, що підтримка гарних відносин з Росією є хорошою, а не поганою річчю.

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