На думку Трампа, добрі відносини з Росією - "хороша річ"

"Коли ж уже всі ненависники і дурні зрозуміють, що гарні відносини з Росією – хороша, а не погана річ", - написав Трамп у своєму Twitter.

"Я хочу вирішити проблеми з Північною Кореєю, Сирією, Україною, тероризмом і Росія може здорово допомогти", - додав він.

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!