На думку Трампа, добрі відносини з Росією - "хороша річ"

Президент вважає, що РФ може "здорово допомогти" вирішити конфлікт в Україні

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що підтримка гарних відносин з Росією є хорошою, а не поганою річчю.

"Коли ж уже всі ненависники і дурні зрозуміють, що гарні відносини з Росією – хороша, а не погана річ", - написав Трамп у своєму Twitter.

"Я хочу вирішити проблеми з Північною Кореєю, Сирією, Україною, тероризмом і Росія може здорово допомогти", - додав він.

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 листопада 2017 р.

В окремому дописі Трамп розповів, що провів гарну розмову з російським президентом Володимиром Путіним щодо Сирії і висловив сподівання на його допомогу у врегулюванні кризи навколо КНДР.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час саміту у В'єтнамі питав президента РФ Володимира Путіна, чи той втручався в американські вибори, на що російський лідер заявив, що він "абсолютно не втручався".

"Він сказав, що він абсолютно не втручався в наші вибори, він не робив те, що вони кажуть, що він зробив",- заявив Трамп журналістам Air Force One, коли відправлявся у Ханой.