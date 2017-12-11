На думку Трампа, добрі відносини з Росією - "хороша річ"
"Коли ж уже всі ненависники і дурні зрозуміють, що гарні відносини з Росією – хороша, а не погана річ", - написав Трамп у своєму Twitter.
"Я хочу вирішити проблеми з Північною Кореєю, Сирією, Україною, тероризмом і Росія може здорово допомогти", - додав він.
When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 листопада 2017 р.
В окремому дописі Трамп розповів, що провів гарну розмову з російським президентом Володимиром Путіним щодо Сирії і висловив сподівання на його допомогу у врегулюванні кризи навколо КНДР.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час саміту у В'єтнамі питав президента РФ Володимира Путіна, чи той втручався в американські вибори, на що російський лідер заявив, що він "абсолютно не втручався".
"Він сказав, що він абсолютно не втручався в наші вибори, він не робив те, що вони кажуть, що він зробив",- заявив Трамп журналістам Air Force One, коли відправлявся у Ханой.
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