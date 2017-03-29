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Користувачі соцмереж повідомляють про велику пожежу біля Києва

Поблизу Києва зайнялася велика пожежа
Поблизу Києва зайнялася велика пожежа, яку видно мешканцям столиці.
Користувачі соцмереж повідомляють про велику пожежу біля Києва Фото: Denis Kochkan

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на чергову столичного ДСНС.

Що саме горить, у відомстві не уточнили.

Водночас користувачі соцмереж публікують фотографії, зазначаючи, що пожежу видно мешканцям Києва.

Відповідно до даних, опублікованих у соцмережах, горить поблизу оера Святище
За даними очевидців, на місце прибули пожежники.

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29 03 2017 22:58
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