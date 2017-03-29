CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу Києва зайнялася велика пожежа, яку видно мешканцям столиці.
Відповідно до даних, опублікованих у соцмережах, горить поблизу оера Святище
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Користувачі соцмереж повідомляють про велику пожежу біля Києва
Поблизу Києва зайнялася велика пожежа
Фото: Denis Kochkan
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на чергову столичного ДСНС.
Що саме горить, у відомстві не уточнили.
Водночас користувачі соцмереж публікують фотографії, зазначаючи, що пожежу видно мешканцям Києва.
Відповідно до даних, опублікованих у соцмережах, горить поблизу оера Святище
За даними очевидців, на місце прибули пожежники.
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29 03 2017 22:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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