Користувачі соцмереж повідомляють про велику пожежу біля Києва

Поблизу Києва зайнялася велика пожежа, яку видно мешканцям столиці.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на чергову столичного ДСНС.

Що саме горить, у відомстві не уточнили.

Водночас користувачі соцмереж публікують фотографії, зазначаючи, що пожежу видно мешканцям Києва.

Відповідно до даних, опублікованих у соцмережах, горить поблизу оера Святище

За даними очевидців, на місце прибули пожежники.