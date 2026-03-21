У Чехії горіло підприємство,яке виробляє дрони для України

21 березня 2026, 13:13
У Чехії горіло підприємство,яке виробляє дрони для України
Фото: Поліція Чехії / Х
Слідство перевіряє версії терактів проти Ізраїлю й України.

20 березня на околиці міста Пардубиці в Чехії сталася пожежа на території промислового комплексу, де розміщені потужності оборонної компанії LPP Holding.

Про це повідомило Aktuálně.cz.

Вогонь охопив складські приміщення й поширився на інші будівлі, постраждалих унаслідок інциденту немає.

За даними правоохоронців, зараз розглядають версію умисного підпалу. У розслідуванні також беруть участь спецслужби, зокрема антитерористичні підрозділи, а справу контролює прокуратура. За інформацією ЗМІ, відповідальність за підпал нібито взяла на себе група під назвою The Earthquake Faction (у перекладі – "Фракція землетрусу"), заявивши про атаку на "виробничий центр" ізраїльської зброї й посилаючись на політичні мотиви. Правоохоронці перевіряють ці заяви.
 
У компанії LPP Holding повідомили, що пожежа сталася на одному з їхніх об'єктів, однак заперечили інформацію про виробництво ізраїльських дронів. Виробники заявили, що відповідного проєкту з ізраїльською компанією Elbit Systems так і не було реалізовано.
 
Водночас, як вказано в іншому матеріалі Aktuálně.cz, імовірні мотиви теракту можуть бути ширшими, ніж заяви угруповання про протест проти співпраці з ізраїльською компанією.
 
ЗМІ пише, що підприємство активно співпрацює з Україною і постачає безпілотні системи й військові технології, які Київ використовує у війні проти росії. Саме цей напрям діяльності можуть розглядати як один з імовірних мотивів, окрім заявлених. Слідство розглядає кілька версій події й не відкидає, що інцидент може бути пов'язаний не лише з протестами щодо Ізраїлю, а і з ширшим контекстом міжнародної безпекової ситуації.
пожежаЧехія

