Київ переходить на безготівкову оплату паркування

За його словами, такий експеримент триватиме до набрання чинності відповідного закону

З 10 серпня столиця переходить на безготівкову оплату паркування: водії можуть оплатити її через паркомат, sms або придбати місячний талон.

Кличко зазначив, що вже два роки у Верховній Раді на розгляді знаходиться законопроект щодо впорядкування паркування, але станом на сьогодні він прийнятий тільки в першому читанні.

"Ми не маємо права оштрафувати безвідповідального водія, який залишив свою машину або евакуювати авто. Тим не менш, порядок треба навести. Тому з 10 серпня обігу готівкових коштів у сфері паркування в столиці не буде взагалі", – заявив Віталій Кличко в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, такий експеримент триватиме до набрання чинності відповідного закону.

"З 10 серпня людський фактор буде мінімізований. Якщо хтось після 10 серпня буде вимагати з вас готівку за паркування, можете сміливо телефонувати в поліцію. Дуже сподіваємося на відповідальність водіїв. А цей великий тіньовий оборот готівки повинен перестати існувати", – додав голова Києва.

Нагадаємо, у столиці викрили корупційні схеми чиновників КП "Київтранспарксервіс" і паркувальників, які щомісяця привласнювали по 1,5 млн грн.