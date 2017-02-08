Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Київ переходить на безготівкову оплату паркування

За його словами, такий експеримент триватиме до набрання чинності відповідного закону
З 10 серпня столиця переходить на безготівкову оплату паркування: водії можуть оплатити її через паркомат, sms або придбати місячний талон.
Київ переходить на безготівкову оплату паркування Фото: avtoprodaga.com.ua

Кличко зазначив, що вже два роки у Верховній Раді на розгляді знаходиться законопроект щодо впорядкування паркування, але станом на сьогодні він прийнятий тільки в першому читанні.

"Ми не маємо права оштрафувати безвідповідального водія, який залишив свою машину або евакуювати авто. Тим не менш, порядок треба навести. Тому з 10 серпня обігу готівкових коштів у сфері паркування в столиці не буде взагалі", – заявив Віталій Кличко в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, такий експеримент триватиме до набрання чинності відповідного закону.

"З 10 серпня людський фактор буде мінімізований. Якщо хтось після 10 серпня буде вимагати з вас готівку за паркування, можете сміливо телефонувати в поліцію. Дуже сподіваємося на відповідальність водіїв. А цей великий тіньовий оборот готівки повинен перестати існувати", – додав голова Києва.

Нагадаємо, у столиці викрили корупційні схеми чиновників КП "Київтранспарксервіс" і паркувальників, які щомісяця привласнювали по 1,5 млн грн.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2017 11:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.