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Левко Лук'яненко потрапив у реанімацію

Українському дисиденту 89 років
Український дисидент Левко Лук'яненко потрапив у лікарню, він перебуває у реанімації.
Левко Лук Левко Лук'яненко. Фото: np.pl.ua

"Українці! Помоліться і поставте свічку за здоров'я Левка Лук'яненка! Він в реанімації", - повідомив український письменник, політичний діяч Володимир Яворівський.

24 серпня минулого року Лук'яненко відзначив свій 89 рік народження.

Інтерв'ю: Якби Путін не пішов війною, то Крим і Донбас з часом би стали україномовними, - Левко Лук’яненко

Левко Лук'яненко наприкінці 1950-х виступав за конституційне відділення України від СРСР, за що його засудили до розстрілу "за антирадянську агітацію і пропаганду". Вирок згодом замінили тюремним ув'язненням на 15 років.

Лук'яненко також є співзасновником Української Гельсінської групи, автором Акту проголошення незалежності України, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року, Героєм України.

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07 07 2018 15:20
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