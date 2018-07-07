Левко Лук'яненко потрапив у реанімацію

Український дисидент Левко Лук'яненко потрапив у лікарню, він перебуває у реанімації.

"Українці! Помоліться і поставте свічку за здоров'я Левка Лук'яненка! Він в реанімації", - повідомив український письменник, політичний діяч Володимир Яворівський.

24 серпня минулого року Лук'яненко відзначив свій 89 рік народження.

Інтерв'ю: Якби Путін не пішов війною, то Крим і Донбас з часом би стали україномовними, - Левко Лук’яненко

Левко Лук'яненко наприкінці 1950-х виступав за конституційне відділення України від СРСР, за що його засудили до розстрілу "за антирадянську агітацію і пропаганду". Вирок згодом замінили тюремним ув'язненням на 15 років.

Лук'яненко також є співзасновником Української Гельсінської групи, автором Акту проголошення незалежності України, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року, Героєм України.