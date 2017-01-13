Луценко вирушив до Латвії за грошима українських екс-чиновників

У п'ятницю, 13 січня, генеральний прокурор Юрій Луценко провів двосторонні робочі консультації з генпрокурором Латвії Еріком Калнмеєрсом і керівництвом Бюро з запобігання та боротьби з корупцією (KNAB).

Сторони обговорювали співпрацю в актуальних кримінальних процесах, а також нинішню проблематику виконання запитів про міжнародну правову допомогу.

На сайті ГПУ повідомляють, що, зокрема, було досягнуто домовленостей про сприяння латвійських колег у розслідуванні кримінальних справ стосовно українських екс-чиновників і повернення незаконно придбаних ними активів.

"Однією з основних завдань органів прокуратури України є налагодження механізмів співпраці з компетентними органами ключових юрисдикцій і вироблення ефективної стратегії повернення коштів, які злочинним шляхом були виведені з нашої країни", - наголосив Луценко.

"Українсько-латвійські консультації відбулися в дусі взаєморозуміння, мали конструктивний характер і сприяли розвитку міждержавних відносин у правовій сфері", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, що Латвія конфіскувала у свій держбюджет 50 млн євро, які належали колишнім українським чиновникам і були арештовані в рамках боротьби з відмиванням брудних грошей. Як пояснив генеральний прокурор цієї країни, Україна не надала інформації про те, що ці гроші були вкрадені у держави і їх слід повернути.