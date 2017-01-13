Луценко вирушив до Латвії за грошима українських екс-чиновників
Сторони обговорювали співпрацю в актуальних кримінальних процесах, а також нинішню проблематику виконання запитів про міжнародну правову допомогу.
На сайті ГПУ повідомляють, що, зокрема, було досягнуто домовленостей про сприяння латвійських колег у розслідуванні кримінальних справ стосовно українських екс-чиновників і повернення незаконно придбаних ними активів.
"Однією з основних завдань органів прокуратури України є налагодження механізмів співпраці з компетентними органами ключових юрисдикцій і вироблення ефективної стратегії повернення коштів, які злочинним шляхом були виведені з нашої країни", - наголосив Луценко.
"Українсько-латвійські консультації відбулися в дусі взаєморозуміння, мали конструктивний характер і сприяли розвитку міждержавних відносин у правовій сфері", - додав генпрокурор.
Нагадаємо, що Латвія конфіскувала у свій держбюджет 50 млн євро, які належали колишнім українським чиновникам і були арештовані в рамках боротьби з відмиванням брудних грошей. Як пояснив генеральний прокурор цієї країни, Україна не надала інформації про те, що ці гроші були вкрадені у держави і їх слід повернути.
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