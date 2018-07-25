Луценко взяв на особистий контроль справу про ДТП у Києві

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що взяв на особистий контроль справу про ДТП у Києві, в якій загинула дитина.

"Справу про київське ДТП, в якій загинула дитина, взяв на особистий контроль. Поліція Києва, як і в Харкові перед цим, спрацювала жорстко і правильно. Водія затримано, взяли аналізи сечі на алкоголь і наркоречовини. Для повноти аналізів подали в суд клопотання на примусовий відбір крові та волосся", - написав Луценко у Facebook.

Луценко написав, що "прокурори готують звернення до суду про арешт водія без права застави. Харківська обвинувачена - в судовому процесі і під арештом з жовтня минулого року".

Нагадаємо, що в Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку. Водію повідомили про підозру у ч. 2 ст. 283 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Додамо, що за попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння у водія Hummer екс-боксера Кирила Островського.