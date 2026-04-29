Німеччина затримала російського шпигуна

Агент передавав дані про допомогу Україні.

У Берліні правоохоронці затримали громадянина Казахстану, якого підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє Федеральна прокуратура Німеччини.

За даними слідства, затриманий перебував у контакті з російською спецслужбою щонайменше з травня 2025 року та передавав своєму куратору інформацію різного характеру.

"Сергій К. перебував у постійному контакті з російською спецслужбою з Німеччини щонайменше з травня 2025 року. До моменту арешту обвинувачений передав своєму куратору численну інформацію різного характеру", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, передані дані стосувалися військової підтримки України з боку Німеччини, а також діяльності оборонної промисловості, включно з компаніями, що розробляють безпілотники та роботизовані системи.

"Сюди входила, наприклад, інформація про військову підтримку України з боку Федеративної Республіки Німеччина, а також про німецьку збройову та оборонну промисловість – зокрема, про компанії, що розробляють безпілотники та роботів", – зазначили у прокуратурі.

Окрім цього, за версією слідства, підозрюваний займався візуальною розвідкою та підготовкою диверсій.

"Сергій К. неодноразово пересилав фотографії громадських будівель у Берліні або військових конвоїв на автомагістралях, у тому числі конвою країни НАТО. Крім того, він інформував свою контактну особу в спецслужбі про відповідні об'єкти для саботажу в Німеччині та пропонував завербувати інших осіб для групи саботажу та шпигунства", – підкреслили у відомстві.

29 квітня затриманого мають доставити до слідчого судді Федерального верховного суду, який вирішить питання про обрання запобіжного заходу.