У Києві водій Hummer на смерть збив восьмирічну дитину і намагався втекти

Дівчинка від отриманих травм померла в кареті швидкої медичної допомоги

У Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку.

"Водій автомобіля "Хамер" збив неповнолітню дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Після наїзду водій іномарки зник з місця пригоди", - повідомляє прес-служба поліції Києва.

На цей час поліцейські спілкуються зі свідками та очевидцями дорожньо-транспортної пригоди, аби встановити причини та обставини аварії. Співробітники поліції вже знайшли автомобіль винуватця ДТП пригоди.

Фото: kiev.informator.ua

"На місці події працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, патрульні та слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "Інформатор", водія вдалося затримати.

"Під час затримання хлопець пручався і кричав, що з ним поводяться несправедливо. За словами поліції, перших ознак алкогольного сп'яніння у водія немає", - йдеться в повідомленні.



Фото: kiev.informator.ua

Нагадаємо, після кількох ДТП з великою кількістю жертв Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.