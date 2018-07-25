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У Києві водій Hummer на смерть збив восьмирічну дитину і намагався втекти

Дівчинка від отриманих травм померла в кареті швидкої медичної допомоги
У Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку.
У Києві водій Hummer на смерть збив восьмирічну дитину і намагався втекти Фото: Нацполіція

"Водій автомобіля "Хамер" збив неповнолітню дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Після наїзду водій іномарки зник з місця пригоди", - повідомляє прес-служба поліції Києва.

На цей час поліцейські спілкуються зі свідками та очевидцями дорожньо-транспортної пригоди, аби встановити причини та обставини аварії. Співробітники поліції вже знайшли автомобіль винуватця ДТП пригоди. 

Фото: kiev.informator.ua

"На місці події працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, патрульні та слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "Інформатор", водія вдалося затримати.

"Під час затримання хлопець пручався і кричав, що з ним поводяться несправедливо. За словами поліції, перших ознак алкогольного сп'яніння у водія немає", - йдеться в повідомленні.


Фото: kiev.informator.ua

Нагадаємо, після кількох ДТП з великою кількістю жертв Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.

 
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