МВС посилить патрулювання автошляхів

Патрульні групи будуть посилені співробітниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії

Після кількох ДТП з великою кількістю жертв Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.

Пости правоохоронців "будуть щільно розміщуватися" на трасах міждержавного та міжнародного значення, повідомив заступник глави МВС Сергій Яровий під час селекторної наради, присвяченої стану безпеки дорожнього руху.

Крім того, Яровий доручив поліції підготувати та ввести в дію до 23 липня "план невідкладних комплексних заходів із посилення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності".

"В цьому плані мають бути чіткі та детальні заходи, конкретні виконавці та терміни. Упродовж доби сили патрульної поліції та групи реагування мають взяти під контроль основні автомобільні шляхи державного та міжнародного значення, місця концентрації дорожньо-транспортних пригод та місця з напруженим рухом", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, на трасі Київ-Одеса сталася ДТП: загинули п'ятеро людей, ще 12 госпіталізували.