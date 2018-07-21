МВС посилить патрулювання автошляхів
Пости правоохоронців "будуть щільно розміщуватися" на трасах міждержавного та міжнародного значення, повідомив заступник глави МВС Сергій Яровий під час селекторної наради, присвяченої стану безпеки дорожнього руху.
Крім того, Яровий доручив поліції підготувати та ввести в дію до 23 липня "план невідкладних комплексних заходів із посилення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності".
"В цьому плані мають бути чіткі та детальні заходи, конкретні виконавці та терміни. Упродовж доби сили патрульної поліції та групи реагування мають взяти під контроль основні автомобільні шляхи державного та міжнародного значення, місця концентрації дорожньо-транспортних пригод та місця з напруженим рухом", - сказав заступник міністра.
Нагадаємо, на трасі Київ-Одеса сталася ДТП: загинули п'ятеро людей, ще 12 госпіталізували.
На трасі Київ-Чоп маршрутка зіткнулася з вантажівкою, внаслідок чого загинули 10 осіб.
На Хмельниччині зіткнулися вантажівка і легковик: загинула сім'я з трьох осіб і ще одна дитина травмувалася.
В уряді підготували проект постанови про посилення контролю швидкості на дорогах України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"