ДТП на Хмельниччині: загинула сім'я з трьох осіб
"За попередніми даними, 36-річний водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталося лобове зіткнення з вантажівкою. Сам водій "Фольксвагена", його 35-річна дружина і 4-річна донька загинули на місці події. Ще одну 12-річну дівчинку, яка була пасажиркою цього самого транспортного засобу, госпіталізовано до лікарні", – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельницької області.
Наголошується, що водія і двох пасажирів вантажівки медики оглянули на місці події. Поки ніхто з них не госпіталізувався. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини та обставини аварії.
Нагадаємо, що сьогодні на 127-му кілометрі дороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиця Житомирської області трапилася дорожньо-транспортна пригодаза участі маршрутного автобусу та великогабаритної вантажівки, внаслідок чого загинуло 10 осіб.
Також близько п'ятої години ранку 20 липня на трасі Київ-Одеса неподалік смт Криве Озеро сталася ДТП. Загинули пятеро людей, ще 12 госпіталізовали.
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