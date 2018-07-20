ДТП на Хмельниччині: загинула сім'я з трьох осіб

Водія і двох пасажирів вантажівки медики оглянули на місці події

У Хмельницькому районі на в'їзді до села Прибузьке сталася ДТП за участю вантажного автомобіля IVECO і легкового автомобіля "Фольксваген Гольф", унаслідок якої загинула сім'я з трьох осіб і ще одна дитина травмувалася.

"За попередніми даними, 36-річний водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталося лобове зіткнення з вантажівкою. Сам водій "Фольксвагена", його 35-річна дружина і 4-річна донька загинули на місці події. Ще одну 12-річну дівчинку, яка була пасажиркою цього самого транспортного засобу, госпіталізовано до лікарні", – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельницької області.

Наголошується, що водія і двох пасажирів вантажівки медики оглянули на місці події. Поки ніхто з них не госпіталізувався. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини та обставини аварії.

Нагадаємо, що сьогодні на 127-му кілометрі дороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиця Житомирської області трапилася дорожньо-транспортна пригодаза участі маршрутного автобусу та великогабаритної вантажівки, внаслідок чого загинуло 10 осіб.

Також близько п'ятої години ранку 20 липня на трасі Київ-Одеса неподалік смт Криве Озеро сталася ДТП. Загинули пятеро людей, ще 12 госпіталізовали.