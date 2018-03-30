Лише 10% споруд цивільного захисту в Україні придатні до експлуатації, – Зубко

За інформацією міністра, ще 60% укриттів готові до експлуатації лише частково, а 30% взагалі не готові

В Україні лише 10% існуючих укриттів готові до експлуатації за призначенням.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр, глава Міністерства регіонального розвитку Геннадій Зубко під час засідання оперативного штабу Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба відомства.

"Сьогодні лише 10% існуючих споруд цивільного захисту повністю готові до експлуатації за призначенням, 60 % "частково готові" і 30% взагалі не готові. Це вкрай незадовільна ситуація! В умовах фінансової децентралізації, органи місцевого самоврядування, які мають на балансі споруди цивільного захисту, повинні спільно з територіальними підрозділами ДСНС, представниками ОДА і відповідальними службами ще раз перевірити їх стан і виконати всі завдання, що стосуються безпеки громадян", – наголосив Зубко.

"Ми ухвалюємо План дій – як на рівні центральної влади, так і на рівні влади на місцях, які мають змінити ситуацію. Населення повинно мати доступ до всіх цивільних споруд і стовідсотково бути захищене від загроз техногенного характеру. Тому, завдання для органів місцевого самоврядування і ОДА провести повну інвентаризацію, створити карту мережі всіх захисних цивільних споруд і оприлюднити на офіційних сторінках відповідальних органів", – сказав Геннадій Зубко.

Нагадаємо, глава Держслужби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін заявляє, що в разі недопуску працівників ДСНС та інших відомств до перевірок безпеки на об'єктах масового перебування людей застосовуватимуть силові методи із залученням Національної поліції України.