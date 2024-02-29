Минулий рік став найбезпечнішим в історії пасажирських авіаперевезень.

Про це пише американський новинний сайт бізнесу та технологій Business Insider.

Авіаперельоти і раніше вважалися найбезпечнішим видом транспорту, а минулий рік став найкращим за всю історію безпеки польотів.

Згідно даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту, в 2023 році стався лише один смертельний випадок – це катастрофа внутрішнього рейсу в Непалі, в якій загинули 68 пасажирів і чотири члени екіпажу. Проте це був турбогвинтовий літак, це означає, що протягом року ніхто не загинув під час авіакатастрофи.

Хоча рівень руху повітряних суден зріс на 17% рівень - аварійність же знизилась.

Минулого року на кожні 1,26 мільйона рейсів припадала одна аварія, в порівнянні з середнім показником за п’ять років це одна аварія на кожні 880 000 польотів.

В 2023 не було втрат корпусу пасажирських літаків, тобто коли літак отримав пошкодження, які неможливо відновити.

Проте цей рік почався гірше: Літак Airbus A350 Japan Airlines загорівся на злітно-посадковій смузі в токійському аеропорту Ханеда 2 січня і зіткнувся з літаком берегової охорони, де загинуло п'ятеро людей.

Через три дні після цього сталася катастрофа авіакомпанії Alaska Airlines, тоді Boeing 737 Max 9 втратив заглушку дверей у повітрі. Він повернувся до міжнародного аеропорту Портленда через 20 хвилин, серйозно не постраждав.

Інцидент підняв серйозні питання щодо процесів контролю якості Boeing.

В своєму попередньому звіті Національна рада з безпеки на транспорті заявила, що літак, доставлений лише 66 днями раніше, покинув завод без болтів для кріплення дверної заглушки.