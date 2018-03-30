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У ДСНС готові застосовувати силові методи для перевірки пожежної безпеки на об'єктах

Глава ДСНС закликав голів облдержадміністрацій надати підтримку підрозділам, які будуть залучені до перевірок
Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін заявляє, що в разі недопуску працівників ДСНС та інших відомств до перевірок безпеки на об'єктах масового перебування людей застосовуватимуть силові методи із залученням Національної поліції України.
У ДСНС готові застосовувати силові методи для перевірки пожежної безпеки на об Фото: ua.interfax.com.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми розпочали такі перевірки по всій Україні. На що б я хотів звернути увагу і звернутися, передусім, до губернаторів ... якщо будуть питання, пов'язані з недопуском співробітників ДСНС або інших відомств для проведення перевірки, то прем'єр-міністр (Володимир Гройсман, – ред.) чітко визначив для мене завдання – ми будемо готові застосовувати силові методи із залученням підрозділів Національної поліції", – сказав Чечоткін на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю в Києві.

Він закликав голів облдержадміністрацій надати підтримку підрозділам ДСНС, які будуть залучені до перевірок.

Нагадаємо, влада міста Києва вирішила перевірити всі столичні торгово-розважальні центри, комплекси й інші заклади масового перебування людей, щоб уникнути повторення трагедії, яка сталася в російському місті Кемерово.

Кабінет міністрів України дозволив рятувальним службам перевіряти дитсадки, школи, торговельно-розважальні центри, а також об'єкти і підприємства з високим ступенем ризику.

Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала масштабні перевірки закладів масового скупчення людей на предмет виконання вимог безпеки, передусім пожежної.

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