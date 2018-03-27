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Уряд дозволив рятувальникам перевіряти дитсадки, школи та ТРЦ

Уряд дозволив ДСНС здійснювати державний нагляд (контроль) щодо закладів оздоровлення та відпочинку дітей
Кабінет міністрів України дозволив рятувальним службам перевіряти дитсадки, школи, торговельно-розважальні центри, а також об'єкти і підприємства з високим ступенем ризику.
Уряд дозволив рятувальникам перевіряти дитсадки, школи та ТРЦ Фото: Телеграф

Відтак, Держслужбу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) частково виведено з-під дії мораторію на перевірки малого і середнього бізнесу, - йдеться у повідомленні на сайті МВС.

Уряд дозволив ДСНС здійснювати державний нагляд (контроль) щодо закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

Йдеться про об’єкти паливно-енергетичного і військово-промислового комплексів, а також хімічно-небезпечні об’єкти та об’єкти висотного будівництва.

Також дозволено контроль таких об'єктів, як торговельно-розважальні центри та інші об'єкти із масовим перебуванням людей.

У листопаді 2016 року Верховна Рада 235 голосами підтримала законопроект №3153 від 18 вересня 2015 року "Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Таким чином, парламент продовжив заборону здійснення держорганами значної кількості планових перевірок суб'єктів господарювання до кінця 2017 року.

Мораторій на перевірки бізнесу в Україні на наступний рік продовжили: у грудні минулого року депутати проголосували у Верховній Раді за, приймаючи законопроект про бюджет-2018.

Нагадаємо, Київська влада вирішила перевірити всі столичні торгово-розважальні центри, комплекси й інші заклади масового перебування людей, щоб уникнути повторення трагедії, яка сталася в російському місті Кемерово.
 

 

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