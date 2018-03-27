Уряд дозволив рятувальникам перевіряти дитсадки, школи та ТРЦ
Відтак, Держслужбу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) частково виведено з-під дії мораторію на перевірки малого і середнього бізнесу, - йдеться у повідомленні на сайті МВС.
Уряд дозволив ДСНС здійснювати державний нагляд (контроль) щодо закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.
Йдеться про об’єкти паливно-енергетичного і військово-промислового комплексів, а також хімічно-небезпечні об’єкти та об’єкти висотного будівництва.
Також дозволено контроль таких об'єктів, як торговельно-розважальні центри та інші об'єкти із масовим перебуванням людей.
У листопаді 2016 року Верховна Рада 235 голосами підтримала законопроект №3153 від 18 вересня 2015 року "Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Таким чином, парламент продовжив заборону здійснення держорганами значної кількості планових перевірок суб'єктів господарювання до кінця 2017 року.
Мораторій на перевірки бізнесу в Україні на наступний рік продовжили: у грудні минулого року депутати проголосували у Верховній Раді за, приймаючи законопроект про бюджет-2018.
Нагадаємо, Київська влада вирішила перевірити всі столичні торгово-розважальні центри, комплекси й інші заклади масового перебування людей, щоб уникнути повторення трагедії, яка сталася в російському місті Кемерово.
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