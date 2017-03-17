МАУ планують віддавати державі тільки шосту частину боргу

З березня 2016 року МАУ припинила стягувати з пасажирів цей збір у вигляді коду UD, але квитки дешевше не стали, оскільки МАУ прописала стягнення цих коштів з пасажирів в інші статті платежів

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ), яка заборгувала державі близько 300 млн грн по сплаті до авіаційного спецфонду, хоче укласти з Міністерством інфраструктури України мирову угоду.

Про це йдеться у листі міністра інфраструктури Володимира Омеляна у відповідь на запит народного депутата Віктора Чумака, повідомила прес-служба Центру протидії корупції.

За словами Омеляна заборгованість МАУ перед Державним фондом фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях вже збільшилася до 295,5 млн грн.

"МАУ пропонує вирішити суперечку з державою підписанням мирової угоди. У той же час компанія пропонує погасити лише 47 млн грн, а не всю суму боргу", - йдеться у листі, а також зазначається, що міністерство не буде приймати таку пропозицію авіакомпанії.

Омелян також додав, що з березня 2016 року МАУ припинила стягувати з пасажирів цей збір у вигляді коду UD, але квитки дешевше не стали, оскільки МАУ прописала стягнення цих коштів з пасажирів в інші статті платежів.

Відзначається, що в господарських судах розглядалися спори між МАУ і Державіаслужбою про стягнення зазначеного збору на користь держави.

"Верховний суд поставив крапку в цих спорах, остаточно припинивши провадження з причини того, що ці спори не підлягають розгляду в порядку господарського судочинства, а натомість, мають розглядатися в порядку адміністративного судочинства", - наголошується в повідомленні.

Щодо спорів в адміністративному порядку мова йде про позови МАУ до Державіаслужбі про визнання протиправним напрямки Державіаслужбою рахунків до авіакомпанії про стягнення збору.

"Наразі суди відмовляють МАУ, оскільки не вважають направлені Авіаслужбою рахунки такими, що мають ознаки рішення обов'язкового характеру та якимось чином порушують права МАУ. Однак адмінсуди відмовляють і Державіаслужбі у стягненні збору, оскільки вважають, що її рішення мають інформативний характер, а також відсутнє достатнє нормативне регулювання, яке б дозволяло службі стягувати ці кошти з МАУ в судовому порядку", - йдеться в повідомленні центру.

Крім того, наголошується, що МАУ вже стягнула цей збір разом з квитком з кожного пасажира, який протягом 2014-2015 років користувався її послугами, і "поклала ці кошти собі в кишеню замість того, щоб віддати за призначенням – державі".

"Незалежно від цих судових спорів, кошти підлягають поверненню або державі, або пасажирам", - уклали в Центрі протидії корупції.

Раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" не визнавала боргу перед бюджетом України у 150 млн гривень.

Нагадаємо, в червні Національне антикорупційне бюро України встановило факти зловживання з боку МАУ на понад 100 млн гривень.

Напередодні співробітники Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в офісі компанії "Міжнародні авіалінії України".