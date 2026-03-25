Іран заявив про удар по АЕС на своїй території

25 березня 2026, 11:29
фото: inkorr.com
Снаряд влучив поблизу ключового ядерного об'єкта на тлі триваючих бойових дій.

У вівторок ввечері поблизу іранської атомної електростанції "Бушер" стався новий удар нібито з боку США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Anadolu Ajansı.

За даними Організації з атомної енергії Ірану, снаряд влучив у район атомного об’єкта в південному місті Бушер. Атаку охарактеризовано як частину триваючих "ворожих дій" з боку США та Ізраїлю.
 
За попередніми повідомленнями, жертв та збитків не зафіксовано, а всі секції атомного об’єкта залишилися неушкодженими. Це вже другий удар поблизу атомного об’єкта за останні дні. Подібна атака відбулася 17 березня, не спричинивши жодних збитків чи травм.
 
Нагадаємо, 17 березня організація з атомної енергії Ірану повідомила про атаку на Бушерську атомну електростанцію, що розташована на заході країни. За офіційними даними Тегерана, снаряд влучив у територію об'єкта у вівторок близько 19:00 за місцевим часом. Попри сам факт інциденту, іранська сторона стверджує, що Центр ядерної безпеки не зафіксував жодних фінансових, технічних чи людських втрат.
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється