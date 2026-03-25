Іран заявив про удар по АЕС на своїй території

Снаряд влучив поблизу ключового ядерного об'єкта на тлі триваючих бойових дій.

У вівторок ввечері поблизу іранської атомної електростанції "Бушер" стався новий удар нібито з боку США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Anadolu Ajansı.

За даними Організації з атомної енергії Ірану, снаряд влучив у район атомного об’єкта в південному місті Бушер. Атаку охарактеризовано як частину триваючих "ворожих дій" з боку США та Ізраїлю.

За попередніми повідомленнями, жертв та збитків не зафіксовано, а всі секції атомного об’єкта залишилися неушкодженими. Це вже другий удар поблизу атомного об’єкта за останні дні. Подібна атака відбулася 17 березня, не спричинивши жодних збитків чи травм.

