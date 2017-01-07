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Мінекології та ОБСЄ перевірятимуть екологічну ситуацію на Донбасі

Питання №1 – це відновлення постійного екологічного моніторингу на цих територіях
Міністерство екології та природних ресурсів України разом з ОБСЄ проведе інвентаризацію об'єктів у Донецькій та Луганській областях, що несуть екологічну та техногенну загрозу.
Мінекології та ОБСЄ перевірятимуть екологічну ситуацію на Донбасі Остап Семерак. Фото: obozrevatel.com

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

"Мінприроди вже домовилося з ОБСЄ, і розпочало проект з інвентаризації об'єктів, що несуть екологічну та техногенну загрозу на території Донецької та Луганської областей", – зазначив Семерак, додавши, що завтра їде на Донеччину.

Зараз, за його словами, питання №1 – це відновлення постійного екологічного моніторингу на цих територіях. 

"Вкрай складною у регіоні залишається ситуація щодо стану та якості води. Із 113 водозаборів підземних вод близько півсотні – забруднені", – повідомив міністр.

Він додав, що Донецька адміністрація запускає проект автоматизованої системи моніторингу розповсюдження забруднення. І одним із важливих об’єктів, які Семерак планує відвідати завтра, буде якраз пост автоматизованої системи моніторингу стану довкілля у м. Краматорськ.

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука наголосив, що, за даними ДСНС, так звані резервні джерела води на контрольованій території Донбасу вже є непридатними для використання. На думку Туки, про цю катастрофу мають знати міжнародні організації, адже проблема настільки серйозна, що мова вже йде про можливе відселення людей з цих регіонів.

В ОБСЄ заявили про загрозу екологічної катастрофи на окупованих територіях Донбасу.

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01 07 2017 22:45
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