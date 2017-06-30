Донбас приречений через радіацію – потрібно відселяти людей, - Тука (відео)
"За результатами доповіді, можу сказати, що Донбас вже приречений протягом максимум 10 років. Вже розпочались такі процеси, які локалізувати неможливо в принципі", – заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі "5 каналу".
"Загальна площа води, яка нині заражена, приблизно 15 тис. кв. км. Деякі цифри – різниця в мінералізації води Сіверського Донця, в тому місці де він попадає на територію України і в тому місці де він виходить з території України – відрізняються в 8 разів. Вже зараз. Це призведе до неможливості використання цієї води", – зазначив Тука, додавши, що Росія також використовує цю воду, щоправда не в якості питної, а в якості технічної для сільськогосподарських потреб.
Заступник міністра наголосив, що за даними ДСНС, так звані резервні джерела води на контрольованій території Донбасу вже є непридатними для використання.
"В 2016 році на території Луганської області, яку контролює Україна, фахівцями ДСНС було досліджено стан джерел так званих резервів питної води, 88% цих джерел вже визнані непридатними для використання у побуті", – наголосив Тука.
Він також підсумував, що про цю катастрофу мають знати міжнародні організації, адже проблема настільки серйозна, що мова вже йде про можливе відселення людей з цих регіонів.
"Треба створювати міжнародні дискусії з пошуку вирішення цієї проблеми. Можливо, Міністерство екології зараз переймається цією проблемою, проте це не рівень міністерства. Нині потрібно вже "волати на всю Європу" про можливі наслідки. З тих доповідей я зрозумів, що мова йде не про порятунок Донбасу. На цьому хрест. Мова іде про поступове звільнення цього регіону від людей, бо люди там існувати не зможуть", – підсумував Тука.
Нагадаємо, щонайменше 750 тисяч дітей можуть втратити доступ до чистої питної води через загострення бойових дій на сході України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа