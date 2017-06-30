Донбас приречений через радіацію – потрібно відселяти людей, - Тука (відео)

Крім підвищення рівня радіоактивності, на сьогодні вже є небезпечні відмінності і в рівнях мінералізації води Сіверського Донця, взятої в різних місцях

На Донбасі відбувається підвищення рівня радіації у природних водах через затоплення шахт і підняття зараженої води, що призведе, за аналітичними матеріалами НАН України, до розповсюдження її не тільки на контрольовані території України, а й на територію Росії.

"За результатами доповіді, можу сказати, що Донбас вже приречений протягом максимум 10 років. Вже розпочались такі процеси, які локалізувати неможливо в принципі", – заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі "5 каналу".

"Загальна площа води, яка нині заражена, приблизно 15 тис. кв. км. Деякі цифри – різниця в мінералізації води Сіверського Донця, в тому місці де він попадає на територію України і в тому місці де він виходить з території України – відрізняються в 8 разів. Вже зараз. Це призведе до неможливості використання цієї води", – зазначив Тука, додавши, що Росія також використовує цю воду, щоправда не в якості питної, а в якості технічної для сільськогосподарських потреб.

Заступник міністра наголосив, що за даними ДСНС, так звані резервні джерела води на контрольованій території Донбасу вже є непридатними для використання.

"В 2016 році на території Луганської області, яку контролює Україна, фахівцями ДСНС було досліджено стан джерел так званих резервів питної води, 88% цих джерел вже визнані непридатними для використання у побуті", – наголосив Тука.

Він також підсумував, що про цю катастрофу мають знати міжнародні організації, адже проблема настільки серйозна, що мова вже йде про можливе відселення людей з цих регіонів.

"Треба створювати міжнародні дискусії з пошуку вирішення цієї проблеми. Можливо, Міністерство екології зараз переймається цією проблемою, проте це не рівень міністерства. Нині потрібно вже "волати на всю Європу" про можливі наслідки. З тих доповідей я зрозумів, що мова йде не про порятунок Донбасу. На цьому хрест. Мова іде про поступове звільнення цього регіону від людей, бо люди там існувати не зможуть", – підсумував Тука.

Нагадаємо, щонайменше 750 тисяч дітей можуть втратити доступ до чистої питної води через загострення бойових дій на сході України.