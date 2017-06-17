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На Донбасі 750 тисяч дітей можуть залишитися без питної води, – ЮНІСЕФ

Це, зокрема, створює серйозні ризики поширення захворювань
Щонайменше 750 тисяч дітей можуть втратити доступ до чистої питної води через загострення бойових дій на сході України.
На Донбасі 750 тисяч дітей можуть залишитися без питної води, – ЮНІСЕФ Фото: unicef.org

Про це повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ.

"Доступ до води біля 3-х мільйонів людей на сході України залежить від об’єктів водопостачання, які зараз знаходяться на лінії вогню. Ми передбачаємо, що ще більше сімей опиняться без доступу до питної води. Це створює серйозні ризики поширення захворювань та інші небезпеки для дітей", – зазначила Регіональний директор ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Афшан Хан.

За інформацією ЮНІСЕФ, через конфлікт на сході України 3,8 млн людей потребують гуманітарної допомоги, а більше ніж 1,5 млн осіб були змушені залишити свої домівки.

ЮНІСЕФ закликає всі сторіни конфлікту негайно поновити свої зобов’язання щодо припинення вогню, які вони взяли на себе у Мінських домовленостях, підписаних у серпні 2015 року, та поважати норми міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо забезпечення можливості безперешкодно надавати гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, понад 740 шкіл, що розташовані в районах, постраждалих від бойових дій на Донбасі, зруйновані або пошкоджені.

У результаті бойових дій на Донбасі вже постраждали щонайменше мільйон дітей.

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17 06 2017 19:30
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