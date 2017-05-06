В ОБСЄ заявили про загрозу екологічної катастрофи на окупованих територіях Донбасу

Про це 5 червня заявив глава СММ ОБСЄ Ертурул Апакан.

"Захист об'єктів цивільної інфраструктури є важливим не лише для благополуччя всіх, хто мешкає у Донецькій і Луганській областях", – зазначив Апакан.

"Пошкодження будь-якого з цих об'єктів може призвести до екологічної катастрофи, що, в свою чергу, поставить і без того постраждале населення з обох боків лінії зіткнення у ще більш скрутне становище", – підкреслив глава місії ОБСЄ в Україні.

При цьому Апакан закликав сторони конфлікту "докласти усіх зусиль для захисту цих життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури і, таким чином, зберегти навколишнє середовище".

Нагадаємо, Ірина Геращенко повідомляла, що екологічна ситуація на Донбасі залишається вкрай небезпечною і вимагає негайної реакції влади України та світової спільноти.

Питної та технічної води в резервуарах Авдіївки Донецької області вистачить на вечір 5 червня та на ранок 6 червня.