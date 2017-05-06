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В ОБСЄ заявили про загрозу екологічної катастрофи на окупованих територіях Донбасу

Сторони конфлікту мають "докласти усіх зусиль для захисту життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури"
Руйнування в ОРДЛО в результаті обстрілів водоочисних споруд, хімічних заводів та сільськогосподарських підприємств несе серйозну загрозу для навколишнього середовища.
В ОБСЄ заявили про загрозу екологічної катастрофи на окупованих територіях Донбасу Фото:volynnews.com

Про це 5 червня заявив глава СММ ОБСЄ Ертурул Апакан.

"Захист об'єктів цивільної інфраструктури є важливим не лише для благополуччя всіх, хто мешкає у Донецькій і Луганській областях", – зазначив Апакан.

"Пошкодження будь-якого з цих об'єктів може призвести до екологічної катастрофи, що, в свою чергу, поставить і без того постраждале населення з обох боків лінії зіткнення у ще більш скрутне становище", – підкреслив глава місії ОБСЄ в Україні.

При цьому Апакан закликав сторони конфлікту "докласти усіх зусиль для захисту цих життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури і, таким чином, зберегти навколишнє середовище".

Нагадаємо, Ірина Геращенко повідомляла, що екологічна ситуація на Донбасі залишається вкрай небезпечною і вимагає негайної реакції влади України та світової спільноти.

Питної та технічної води в резервуарах Авдіївки Донецької області вистачить на вечір 5 червня та на ранок 6 червня.

 

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05 06 2017 21:00
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