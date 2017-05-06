CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПитної та технічної води в резервуарах Авдіївки Донецької області вистачить на вечір 5 червня та на ранок 6 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Води в Авдіївці вистачить до ранку, – МТОТ
Питну воду видаватимуть за графіком
Фото: portal.lviv.ua
Про це з посиланням на комунальне підприємство "Вода Донбасу" повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що в місто доставлять 918 бутлів води. Питну воду видаватимуть за графіком 6 червня: з 10:00 до 15:00 біля стадіону.
Раніше повідомлялося, що Авдіївка може зовсім залишися без води 5 червня, оскільки центральне водопостачання у місті відсутнє через обстріл Донецької фільтрувальної станції.
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05 06 2017 18:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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