Води в Авдіївці вистачить до ранку, – МТОТ Питну воду видаватимуть за графіком

Питної та технічної води в резервуарах Авдіївки Донецької області вистачить на вечір 5 червня та на ранок 6 червня.

Фото: portal.lviv.ua

Про це з посиланням на комунальне підприємство "Вода Донбасу" повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Зазначається, що в місто доставлять 918 бутлів води. Питну воду видаватимуть за графіком 6 червня: з 10:00 до 15:00 біля стадіону. Раніше повідомлялося, що Авдіївка може зовсім залишися без води 5 червня, оскільки центральне водопостачання у місті відсутнє через обстріл Донецької фільтрувальної станції.

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