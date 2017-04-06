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Завтра Авдіївка може залишитись без води через відсутність можливості наповнити резервуар

Державна служба України з надзвичайних ситуацій нині розвозить воду вулицями міста
Завтра, 5 червня, Авдіївка може залишитись без води, тому що резервуар з водою для потреб міста фактично вичерпаний і відсутня можливість його наповнити.
Завтра Авдіївка може залишитись без води через відсутність можливості наповнити резервуар Фото: EPA / UPG

"Через обстріли було ушкоджено трубопровод та лінію електропередач, що призвело до зупинки Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього м. Авдіївка залишилося без водопостачання. Наразі резервуар з водою для потреб міста фактично вичерпаний, поки що відсутня можливість його наповнити. Таким чином, 5 червня Авдіївка може залишитись без води", - повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій нині розвозить воду вулицями міста. 6 червня співробітники Адвентистського агентства допомоги та розвитку привезуть до Авдіївки 5 кубічних метрів води, 9 червня – ще 7 кубічних метрів. Цього обсягу вистачить, щоб заповнити спеціальні резервуари.

Нагадаємо, робота фільтрувальної станції була припинена 1 червня через пошкодження трубопроводу внаслідок обстрілу біля села Яковлівка неподалік від м. Донецьк. Згодом ремонтна бригада провела зварювальні роботи і трубопровід був запущений. Проте 2 червня була пошкоджена лінія електропередач, внаслідок чого фільтрувальна станція знеструмлена. 3 червня представники енергетичної компанії оглянули лінію та виявили пошкодження. Проте поки немає можливості провести ремонтні роботи, оскільки працювати у цьому районі неможливо без попереднього узгодження з російською стороною. Станом на 11:00 4 червня відповідна заявка не була узгоджена російською стороною у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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04 06 2017 17:18
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