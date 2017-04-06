Завтра Авдіївка може залишитись без води через відсутність можливості наповнити резервуар
"Через обстріли було ушкоджено трубопровод та лінію електропередач, що призвело до зупинки Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього м. Авдіївка залишилося без водопостачання. Наразі резервуар з водою для потреб міста фактично вичерпаний, поки що відсутня можливість його наповнити. Таким чином, 5 червня Авдіївка може залишитись без води", - повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій нині розвозить воду вулицями міста. 6 червня співробітники Адвентистського агентства допомоги та розвитку привезуть до Авдіївки 5 кубічних метрів води, 9 червня – ще 7 кубічних метрів. Цього обсягу вистачить, щоб заповнити спеціальні резервуари.
Нагадаємо, робота фільтрувальної станції була припинена 1 червня через пошкодження трубопроводу внаслідок обстрілу біля села Яковлівка неподалік від м. Донецьк. Згодом ремонтна бригада провела зварювальні роботи і трубопровід був запущений. Проте 2 червня була пошкоджена лінія електропередач, внаслідок чого фільтрувальна станція знеструмлена. 3 червня представники енергетичної компанії оглянули лінію та виявили пошкодження. Проте поки немає можливості провести ремонтні роботи, оскільки працювати у цьому районі неможливо без попереднього узгодження з російською стороною. Станом на 11:00 4 червня відповідна заявка не була узгоджена російською стороною у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
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