США витратили на війну з Іраном понад $27 млрд

22 березня 2026, 13:11
США витратили на війну з Іраном понад $27 млрд
Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News
Розрахунки базуються на даних Пентагону.

Сполучені Штати витратили на військову операцію проти Ірану понад 27 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Iran War Cost Tracker.

Розрахунки базуються на даних Пентагону: перші шість днів війни коштували 11,3 млрд доларів, а кожен наступний день — близько 1 млрд. Водночас у цю суму не включено супутні витрати, зокрема на розгортання сил і заміну техніки, тому фактична цифра може бути вищою.

На тлі цих цифр президент США Дональд Трамп заявив, що повністю виконав усі поставлені цілі — і навіть випереджає графік на кілька тижнів.

"Їхнє керівництво ліквідоване, флот і авіація знищені, оборони в них більше немає, і вони вже хочуть домовлятися. А я — ні!" — написав він у Truth Social.

Попри переможну риторику, сигнали з Білого дому суперечливі. Днем раніше Трамп говорив про можливе поступове згортання масштабних військових дій, натякаючи, що США "майже досягли своїх цілей". Однак невдовзі різко змінив тон — пригрозив знищити іранські електростанції, якщо Тегеран протягом 48 годин не відкриє Ормузьку протоку повністю.

Іран відповів симетрично: у центральному штабі військового командування "Хатам аль-Анбія" заявили, що у разі ударів по іранській енергетиці Тегеран атакує всі об'єкти енергетики та інформаційної інфраструктури США в регіоні.

