США витратили на війну з Іраном понад $27 млрд

Сполучені Штати витратили на військову операцію проти Ірану понад 27 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Iran War Cost Tracker.

Розрахунки базуються на даних Пентагону: перші шість днів війни коштували 11,3 млрд доларів, а кожен наступний день — близько 1 млрд. Водночас у цю суму не включено супутні витрати, зокрема на розгортання сил і заміну техніки, тому фактична цифра може бути вищою.

На тлі цих цифр президент США Дональд Трамп заявив, що повністю виконав усі поставлені цілі — і навіть випереджає графік на кілька тижнів.

"Їхнє керівництво ліквідоване, флот і авіація знищені, оборони в них більше немає, і вони вже хочуть домовлятися. А я — ні!" — написав він у Truth Social.

Попри переможну риторику, сигнали з Білого дому суперечливі. Днем раніше Трамп говорив про можливе поступове згортання масштабних військових дій, натякаючи, що США "майже досягли своїх цілей". Однак невдовзі різко змінив тон — пригрозив знищити іранські електростанції, якщо Тегеран протягом 48 годин не відкриє Ормузьку протоку повністю.

Іран відповів симетрично: у центральному штабі військового командування "Хатам аль-Анбія" заявили, що у разі ударів по іранській енергетиці Тегеран атакує всі об'єкти енергетики та інформаційної інфраструктури США в регіоні.