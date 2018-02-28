Міжнародні компанії зацікавилися днопоглибленням морпортів України
Про це повідомили в прес-службі Адміністрації морпортів України (АМПУ).
Так, заявки подали п'ять компаній: нідерландська Boskalis Westminster Contracting Limited, китайська China Harbour Engineering company Ltd., кіпрська MDCL Mediterranean Compane Ltd., українські СМД-Інвест і Комунекоресурси.
Відзначається, що очікувана вартість проведення робіт становить 499,9 млн грн. Орієнтовний обсяг днопоглиблення в порту Маріуполь становить 1,4 млн куб. м, в порту Бердянськ - 1,5 млн куб. м. Запланований термін виконання робіт - 8 місяців.
Наразі проходить процедура попередньої кваліфікації учасників. Аукціон у три раунди в форматі зниження ціни відбудеться на початку квітня 2018 року в режимі онлайн через електронну систему закупівель.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко в четвер, 15 лютого, підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів.
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