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Міжнародні компанії зацікавилися днопоглибленням морпортів України

Очікувана вартість проведення робіт становить 499,9 млн грн
Три міжнародні компанії подали заявки на участь в тендері на проведення експлуатаційного днопоглиблення на підхідних каналах і в акваторіях Маріупольського та Бердянського морських портів.
Міжнародні компанії зацікавилися днопоглибленням морпортів України Фото: biz.nv.ua

Про це повідомили в прес-службі Адміністрації морпортів України (АМПУ).

Так, заявки подали п'ять компаній: нідерландська Boskalis Westminster Contracting Limited, китайська China Harbour Engineering company Ltd., кіпрська MDCL Mediterranean Compane Ltd., українські СМД-Інвест і Комунекоресурси.

Відзначається, що очікувана вартість проведення робіт становить 499,9 млн грн. Орієнтовний обсяг днопоглиблення в порту Маріуполь становить 1,4 млн куб. м, в порту Бердянськ - 1,5 млн куб. м. Запланований термін виконання робіт - 8 місяців.

Наразі проходить процедура попередньої кваліфікації учасників. Аукціон у три раунди в форматі зниження ціни відбудеться на початку квітня 2018 року в режимі онлайн через електронну систему закупівель.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко в четвер, 15 лютого, підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів.

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28 02 2018 23:48
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