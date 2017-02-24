МЗС Єгипту оголосив про підвищення цін на візи
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на зовнішньополітичне відомство країни.
З наступного місяця вартість єгипетської візи складе $60 замість колишніх $25.
Нові ціни на візи поширюються як на туристів, які купують візу на кордоні, так і тих, хто отримує візу заздалегідь через консульську службу.
Останній раз єгипетська влада збільшувала вартість віз з $15 до $25 три роки тому.
Наразі розглядався варіант підняти ціну з $25 до $100.
Нагадаємо, в 2015 році Єгипет змінив правила видачі віз. З 15 травня 2015 року отримувати дозвіл на в'їзд в країну необхідно заздалегідь через дипломатичні представництва АРЄ за кордоном. Однак зміни поширювалися тільки на індивідуальних мандрівників, туристичні групи отримують візи в аеропорту.
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