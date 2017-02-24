МЗС Єгипту оголосив про підвищення цін на візи

Останній раз єгипетська влада збільшувала вартість віз з $15 до $25 три роки тому

МЗС Єгипту повідомив, що з 1 березня 2017 року вартість в'їзних віз зросте практично в 2,5 рази.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на зовнішньополітичне відомство країни.

З наступного місяця вартість єгипетської візи складе $60 замість колишніх $25.

Нові ціни на візи поширюються як на туристів, які купують візу на кордоні, так і тих, хто отримує візу заздалегідь через консульську службу.

Останній раз єгипетська влада збільшувала вартість віз з $15 до $25 три роки тому.

Наразі розглядався варіант підняти ціну з $25 до $100.

Нагадаємо, в 2015 році Єгипет змінив правила видачі віз. З 15 травня 2015 року отримувати дозвіл на в'їзд в країну необхідно заздалегідь через дипломатичні представництва АРЄ за кордоном. Однак зміни поширювалися тільки на індивідуальних мандрівників, туристичні групи отримують візи в аеропорту.