Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

МЗС Єгипту оголосив про підвищення цін на візи

Останній раз єгипетська влада збільшувала вартість віз з $15 до $25 три роки тому
МЗС Єгипту повідомив, що з 1 березня 2017 року вартість в'їзних віз зросте практично в 2,5 рази.
МЗС Єгипту оголосив про підвищення цін на візи Фото: ukrtvory.com.ua

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на зовнішньополітичне відомство країни.

З наступного місяця вартість єгипетської візи складе $60 замість колишніх $25.

Нові ціни на візи поширюються як на туристів, які купують візу на кордоні, так і тих, хто отримує візу заздалегідь через консульську службу.

Останній раз єгипетська влада збільшувала вартість віз з $15 до $25 три роки тому.

Наразі розглядався варіант підняти ціну з $25 до $100.

Нагадаємо, в 2015 році Єгипет змінив правила видачі віз. З 15 травня 2015 року отримувати дозвіл на в'їзд в країну необхідно заздалегідь через дипломатичні представництва АРЄ за кордоном. Однак зміни поширювалися тільки на індивідуальних мандрівників, туристичні групи отримують візи в аеропорту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2017 21:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.