До семи ударів на місяць: росія готується до масованих атак України

Паралельно росія стягує резерви для весняно-літнього наступу на Донеччині.

росія планує різко збільшити інтенсивність ударів по Україні – до семи масованих атак на місяць.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Анталійському дипломатичному форумі, повідомляє "Інтерфакс".

"У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць", – сказав Сибіга.

Сім масованих ударів на місяць – це фактично удар раз на чотири дні. До цього часу росія здійснювала такі комбіновані атаки приблизно раз у 8–10 днів, інколи з ще більшими паузами, надаючи перевагу суто дроновим нальотам.

Паралельно оосія готує новий наступ на південному сході України у весняно-літній період. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомив про це у коментарі Financial Times.

За його словами, масовані ракетні та дронові удари – не самоціль, а частина ширшої кампанії: їхня мета – послабити українську критичну інфраструктуру й підготувати умови для наземних бойових дій. Для цього росія залучає резерви – ще близько 20 тисяч військових. москва прагне встановити контроль над усією Донеччиною до вересня.

За оцінками ГУР, зараз на фронті перебуває близько 680 тисяч російських військових. росія також нарощує виробництво балістичних ракет, тоді як Україна відчуває дефіцит сучасних систем ППО і не може повністю закрити небо, зазначив Сибіга.