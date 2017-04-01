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На Черкащині прокурор придбав Tesla за півтора мільйона перед новим роком

Раніше у декларації за 2015 рік Олег Проць указав Volkswagen Touareg 2012 року випуску та мотоцикл Harley–Davidson 2011 року випуску, оформлені на його дружину
Прокурор відділу обласного відомства на Черкащині Олег Проць наприкінці минулого року набув у власність автомобіль 2013 року випуску Tesla S 85.
На Черкащині прокурор придбав Tesla за півтора мільйона перед новим роком Фото: automotonews.ru

Авто придбане 27 грудня 2016 року за 479 439 грн у компанії Western Trade Group. Про це йдеться в е-декларації чиновника

При цьому ціна такої машини в інтернет-оголошеннях в середньому становить $57 тис. (1,6 млн грн).

Раніше у декларації за 2015 рік Олег Проць указав Volkswagen Touareg 2012 року випуску та мотоцикл Harley–Davidson 2011 року випуску, оформлені на його дружину Тетяну. На себе прокурор записав лише КРАЗ 1993 року випуску та мінівантажник Bobcat 763 1999 року випуску.

Нагадаємо, прокурор Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області 24-річний Дмитро Михайлик виявився власником розкішної столичної квартири та коштовного транспорту.

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04 01 2017 11:44
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