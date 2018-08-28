На Харківщині чоловік убив таксиста і викрав його автомобіль

Але дорогою підозрюваний з'їхав у кювет і кинув автомобіль з тілом загиблого на узбіччі

У Харківській області чоловік ножем вбив таксиста і викрав його автомобіль.

Як було попередньо встановлено, вранці 27 серпня у селі Піщанка зловмисник підійшов до водія таксі, наніс ножем тілесні ушкодження, поклав потерпілого на заднє сидіння автомобіля, сів за кермо і поїхав у напрямку Дніпропетровської області. Однак дорогою він не впорався з керуванням та допустив з'їзд у кювет. Зловмисник залишив автомобіль з тілом загиблого і зник.

Таким чином загиблого знайшли 27 серпня близько 7:00 на узбіччі дороги біля села Яблуневе Красноградського району в автомобілі "Деу Ланос". У нього виявлено ножові поранення шиї та грудної клітки. Загиблим виявився 36-річний житель міста Красноград.

"До пошуків зловмисника було залучено майже весь особовий склад відділу поліції. Працівники Красноградського відділу поліції спільно з працівниками Управління карного розшуку обласного главку провели низку оперативно-розшукових заходів, які дали позитивний результат. Протягом кількох годин поліцейські встановили особу, причетну до вчинення вбивства. Зловмисником виявився 30-річний житель міста, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові та наркозлочини", - повідомляє прес-служба обласної поліції.



Фото: Нацполіція Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") і ч. 3 ст. 289 ("Незаконне заволодіння транспортним засобом") Кримінального кодексу України. За вчинення злочинів чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.