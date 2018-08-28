Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Харківщині чоловік убив таксиста і викрав його автомобіль

Але дорогою підозрюваний з'їхав у кювет і кинув автомобіль з тілом загиблого на узбіччі
У Харківській області чоловік ножем вбив таксиста і викрав його автомобіль.
На Харківщині чоловік убив таксиста і викрав його автомобіль Фото: sport.bigmir.net

Як було попередньо встановлено, вранці 27 серпня у селі Піщанка зловмисник підійшов до водія таксі, наніс ножем тілесні ушкодження, поклав потерпілого на заднє сидіння автомобіля, сів за кермо і поїхав у напрямку Дніпропетровської області. Однак дорогою він не впорався з керуванням та допустив з'їзд у кювет. Зловмисник залишив автомобіль з тілом загиблого і зник. 

Таким чином загиблого знайшли 27 серпня близько 7:00 на узбіччі дороги біля села Яблуневе Красноградського району в автомобілі "Деу Ланос". У нього виявлено ножові поранення шиї та грудної клітки. Загиблим виявився 36-річний житель міста Красноград. 

"До пошуків зловмисника було залучено майже весь особовий склад відділу поліції. Працівники Красноградського відділу поліції спільно з працівниками Управління карного розшуку обласного главку провели низку оперативно-розшукових заходів, які дали позитивний результат. Протягом кількох годин поліцейські встановили особу, причетну до вчинення вбивства. Зловмисником виявився 30-річний житель міста, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові та наркозлочини", - повідомляє прес-служба обласної поліції. 


Фото: Нацполіція

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") і ч. 3 ст. 289 ("Незаконне заволодіння транспортним засобом") Кримінального кодексу України. 

За вчинення злочинів чоловікові загрожує довічне позбавлення волі. 

23 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що в Одесі затримано зловмисників, які намагалися скоїти вбивство активістів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 08 2018 20:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Тотальні обійми: Як ветеран АТО вчить пізнавати себе завдяки аргентинському танго

Тотальні обійми: Як ветеран АТО вчить пізнавати себе завдяки аргентинському танго

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.