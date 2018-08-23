Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі затримали нападників, які намагались вбити активістів "Народного руху"

Замах нападники скоїли 2 серпня
Правоохоронці в Одесі затримали осіб, які протаранили вантажівкою ГАЗ машину лідерів одеської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя й Григорія Козьми.
В Одесі затримали нападників, які намагались вбити активістів "Народного руху" Фото: od.npu.gov.ua

"Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Twitter.

Замах нападники скоїли 2 серпня.

Вантажівка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину активістів, водій вистрибнув з авто на ходу і втік на мопеді, який заздалегідь приготував.

За словами Козьми, нападників було троє.

Джерела одеського видання "Думская" у правоохоронних органах не виключають, що інцидент із машиною Кузаконя й Козьми – це своєрідне "привітання", адресоване начальнику ГУ НП Дмитру Головіну, який відзначає день народження і якого намагаються зняти з посади.

У 1999 році в "Тойоту" засновника "Народного руху" В'ячеслава Чорновола на трасі Бориспіль – Золотоноша врізався КамАЗ, політик помер.

Нагадаємо, вранці 2 серпня машину лідерів одеської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя й Григорія Козьми протаранила вантажівка ГАЗ, вони уникли пошкоджень.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 08 2018 16:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.