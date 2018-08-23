В Одесі затримали нападників, які намагались вбити активістів "Народного руху"
"Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Twitter.
Замах нападники скоїли 2 серпня.
Вантажівка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину активістів, водій вистрибнув з авто на ходу і втік на мопеді, який заздалегідь приготував.
За словами Козьми, нападників було троє.
Джерела одеського видання "Думская" у правоохоронних органах не виключають, що інцидент із машиною Кузаконя й Козьми – це своєрідне "привітання", адресоване начальнику ГУ НП Дмитру Головіну, який відзначає день народження і якого намагаються зняти з посади.
У 1999 році в "Тойоту" засновника "Народного руху" В'ячеслава Чорновола на трасі Бориспіль – Золотоноша врізався КамАЗ, політик помер.
Нагадаємо, вранці 2 серпня машину лідерів одеської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя й Григорія Козьми протаранила вантажівка ГАЗ, вони уникли пошкоджень.
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