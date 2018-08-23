В Одесі затримали нападників, які намагались вбити активістів "Народного руху"

Правоохоронці в Одесі затримали осіб, які протаранили вантажівкою ГАЗ машину лідерів одеської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя й Григорія Козьми.

"Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Twitter.

Замах нападники скоїли 2 серпня.

Вантажівка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину активістів, водій вистрибнув з авто на ходу і втік на мопеді, який заздалегідь приготував.

За словами Козьми, нападників було троє.

Джерела одеського видання "Думская" у правоохоронних органах не виключають, що інцидент із машиною Кузаконя й Козьми – це своєрідне "привітання", адресоване начальнику ГУ НП Дмитру Головіну, який відзначає день народження і якого намагаються зняти з посади.