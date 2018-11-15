На Київщині п'яний водій збив двох дітей і втік з місця події

За життя 10-річної дівчинки зараз борються лікарі, її 8-річний брат з переломом правої ноги теж перебуває в лікарні

Вчора, 14 листопада, по вулиці Шевченка в селі Качали Бородянського району Київської області п'яний водій скоїв наїзд на двох дітей і втік з місця події.

"Повідомлення на службу "102" надійшло о 17:00 про те, що по вулиці Шевченка в с. Качали, Бородянського району, автомобіль темного кольору скоїв наїзд на двох дітей, які йшли узбіччям в попутному напрямку. Після чого він швидко зник з місця події", - повідомляє поліція області.

На місці ДТП працювали слідчо-оперативна група, експерти, медики. На пошуки зниклого автомобіля були орієнтовані всі наряди груп реагування патрульної поліції Бородянського та сусідніх районів.

"Вже через кілька годин на автодорозі Київ-Ковель екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль "Opel Vectra" з латвійськими номерами і характерними для ДТП пошкодженнями. На вимогу співробітників поліції водій не зупинився і почав тікати, проте в селі в Немішаєве його затримали. В багажнику автомобіля перебувала відірвана передня решітка", - розповіли в поліції.

За словами правоохоронців, за кермом був 37-річний житель міста Буча, який зізнався у скоєному правопорушенні. Вміст алкоголю в крові чоловіка в момент затримання становила 2,4 проміле.

Повідомляється, що внаслідок аварії 10-річна дівчинка отримала важкі травми – зараз за її життя борються лікарі, вона перебуває в реанімаційному відділенні після хірургічного втручання. Її 8-річний брат з переломом правої ноги теж госпіталізований.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Водій затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.

Нагадаємо, що в аваріях на дорогах в Україні за цей рік загинули вже понад 1,5 тисячі осіб, за минулий рік – від 3,4 тисячі до 4,5 тисячі, за останні 15 років – близько 74 тисяч осіб.

У Міністерстві охорони здоров’я констатують, що ДТП є першою за поширеністю причиною смерті молоді 15-24 років. За останні 6 років на дорогах України загинули 1 400 дітей. Понад 43% загиблих у 2016 році – це пішоходи і велосипедисти.