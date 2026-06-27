Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українська Fire Point анонсувала систему ПРО з перехоплювачами за $700 тисяч

27 червня 2026, 16:46
Українська Fire Point анонсувала систему ПРО з перехоплювачами за $700 тисяч
Sébastien Lecornu
Це у кілька разів менше, ніж ракета Patriot.

Українська компанія Fire Point разом із європейськими партнерами працює над системою протиракетної оборони Freyja. За задумом розробників, вартість одного перехоплення може бути приблизно у сім разів нижчою, ніж у американського комплексу Patriot.

Про це повідомляє портал Defense News.

За даними видання, Fire Point, один із найбільших українських виробників ударних безпілотників, підписала на виставці Eurosatory 2026 у Парижі меморандум про співпрацю з німецькою компанією Hensoldt для розробки нової системи ППО Freyja.

Ключовим елементом комплексу має стати ракета-перехоплювач FP-7.X. За оцінкою компанії, її вартість становитиме близько 700 тисяч доларів за запуск. Для порівняння, одна ракета Patriot PAC-3 коштує понад 5 мільйонів доларів, а для перехоплення балістичної цілі може знадобитися кілька таких ракет.

У Fire Point вважають, що це дозволить створити значно доступнішу систему протиракетної оборони, актуальну в умовах виснаження запасів засобів ППО в країнах НАТО.

До складу Freyja планують інтегрувати радар Hensoldt TRML-4D, центр управління Kongsberg Fire Distribution Center, перехоплювач FP-7.X з інфрачервоним наведенням та систему зв'язку Link 16, яка використовується в НАТО.

Як зазначає Defense News, до проєкту також можуть долучитися Thales, Leonardo та MBDA.

Співзасновник Fire Point Денис Штілерман заявив, що компанія прагне використати український бойовий досвід для створення нових рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше ми писали, що виробник IRIS-T зацікавився спільним випуском ракет "Фламінго".

 
УкраїнаППО

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Трампа готують і везуть до Москви. Частини 6 та 7 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 26 червня 2026, 15:48
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Технології
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Переклад iPress – 26 червня 2026, 12:33
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Політика
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Переклад iPress – 26 червня 2026, 08:41
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Технології
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 25 червня 2026, 14:55
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Cуспільство
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2026, 12:55
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 червня 2026, 08:33
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 червня 2026, 15:37
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Політика
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Переклад iPress – 24 червня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється