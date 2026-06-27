Українська Fire Point анонсувала систему ПРО з перехоплювачами за $700 тисяч
Українська компанія Fire Point разом із європейськими партнерами працює над системою протиракетної оборони Freyja. За задумом розробників, вартість одного перехоплення може бути приблизно у сім разів нижчою, ніж у американського комплексу Patriot.
Про це повідомляє портал Defense News.
За даними видання, Fire Point, один із найбільших українських виробників ударних безпілотників, підписала на виставці Eurosatory 2026 у Парижі меморандум про співпрацю з німецькою компанією Hensoldt для розробки нової системи ППО Freyja.
Ключовим елементом комплексу має стати ракета-перехоплювач FP-7.X. За оцінкою компанії, її вартість становитиме близько 700 тисяч доларів за запуск. Для порівняння, одна ракета Patriot PAC-3 коштує понад 5 мільйонів доларів, а для перехоплення балістичної цілі може знадобитися кілька таких ракет.
У Fire Point вважають, що це дозволить створити значно доступнішу систему протиракетної оборони, актуальну в умовах виснаження запасів засобів ППО в країнах НАТО.
До складу Freyja планують інтегрувати радар Hensoldt TRML-4D, центр управління Kongsberg Fire Distribution Center, перехоплювач FP-7.X з інфрачервоним наведенням та систему зв'язку Link 16, яка використовується в НАТО.
Як зазначає Defense News, до проєкту також можуть долучитися Thales, Leonardo та MBDA.
Співзасновник Fire Point Денис Штілерман заявив, що компанія прагне використати український бойовий досвід для створення нових рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.
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