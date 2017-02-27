На Київщині стоматолог зламала пацієнту щелепу
До стоматолога-хірурга звернувся громадянин із скаргами на зубний біль, після огляду пацієнта та встановлення діагнозу лікар видалила йому зуб, повідомляє прес-служба прокуратури області.
"Однак, після рентгенівського знімку черепа, у потерпілого виявлено перелом нижньої щелепи, який, відповідно до висновку експерта, відповідає тілесним ушкодженням середнього ступеню тяжкості, що знаходиться в причинному зв'язку з неналежним наданням медичної допомоги", - повідомили у прокуратурі.
Прокуратура повідомила стоматологу про підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків.
Лікарю загрожують виправні роботи та обмеження або позбавлення волі на строк до 2 років. Також її можуть позбавити права займатися лікарською діяльністю до п'яти років.
Нагадаємо, що у Франції засудили нідерландського стоматолога Якобуса ван Ніеропа, який знущався над пацієнтами.
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