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На Київщині стоматолог зламала пацієнту щелепу

Лікарю грозить бмеження або позбавлення волі на строк до 2 років
У Київській області стоматолог під час видалення зубу зламала пацієнту щелепу.
На Київщині стоматолог зламала пацієнту щелепу Фото: Оксана Кусова / inosmi.ru

До стоматолога-хірурга звернувся громадянин із скаргами на зубний біль, після огляду пацієнта та встановлення діагнозу лікар видалила йому зуб, повідомляє прес-служба прокуратури області.

"Однак, після рентгенівського знімку черепа, у потерпілого виявлено перелом нижньої щелепи, який, відповідно до висновку експерта, відповідає тілесним ушкодженням середнього ступеню тяжкості, що знаходиться в причинному зв'язку з неналежним наданням медичної допомоги", - повідомили у прокуратурі.

Прокуратура повідомила стоматологу про підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків.

Лікарю загрожують виправні роботи та обмеження або позбавлення волі на строк до 2 років. Також її можуть позбавити права займатися лікарською діяльністю до п'яти років.

Нагадаємо, що у Франції засудили нідерландського стоматолога Якобуса ван Ніеропа, який знущався над пацієнтами.

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27 02 2017 14:39
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