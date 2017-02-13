На Київщині виявили понад 4 тис літрів фальсифікованої елітної горілчаної продукції

Продукцію виявили в Броварах на території району

Співробітники прокуратури Київської області виявили 4400 літрів фальсифікованої елітної горілчаної продукції на території міста Бровари та району.

"Прокуратура Київської області продовжує роботу по виявленню незаконних підпільних цехів, які виробляють фальсифіковану горілчану продукцію на території Київської області. Так, працівниками Броварської місцевої прокуратури спільно зі слідчими Державної фіскальної служби в Київській області, встановлено факт виготовлення та реалізації підакцизної групи товарів на території р. Бровари та району", – повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

У ході проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 4400 літрів готової фальсифікованої елітної алкогольної продукції та обладнання для її виготовлення.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.

У кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Київської області.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з податковою міліцією та прокуратурою викрила у Чернівецькій області організовану злочинну групу, яка займалася масовим виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом торгових марок відомих брендів.